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Зеленский провел срочный разговор с Макроном

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  • 20.02.2022, 8:50
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Зеленский провел срочный разговор с Макроном

Президенты обсудили немедленные меры по сохранению мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне обострения в Донбассе.

"Проинформировал [президента Франции] об обострении на фронте, наших потерях, обстреле украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - написал Зеленский в Twitter.

На фоне обострения на Донбассе президент Франции Эммануэль Макрон намерен в воскресенье, 20 февраля, провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Макрон также провел отдельные телефонные переговоры с Путиным и Зеленским и канцером Германии Олафом Шольцом. Позже Макрон также позвонил по телефону президенту США Джо Байдену.

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