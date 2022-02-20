Зеленский провел срочный разговор с Макроном 1 20.02.2022, 8:50

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Президенты обсудили немедленные меры по сохранению мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне обострения в Донбассе.

"Проинформировал [президента Франции] об обострении на фронте, наших потерях, обстреле украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - написал Зеленский в Twitter.

Провів термінову розмову з Президентом @EmmanuelMacron. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання. pic.twitter.com/TNquGLMo9Y — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

На фоне обострения на Донбассе президент Франции Эммануэль Макрон намерен в воскресенье, 20 февраля, провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Макрон также провел отдельные телефонные переговоры с Путиным и Зеленским и канцером Германии Олафом Шольцом. Позже Макрон также позвонил по телефону президенту США Джо Байдену.

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