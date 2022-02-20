«Сухпайки и керосин продали, ящик водочки набрали» 13 20.02.2022, 8:55

12,324

Руссо туристо, облико морале.

В Беларуси продолжаются так называемые военные учения. Поступают сообщения о том, что российские солдаты в Беларуси пьянствуют, продают сухпайки, дизельное топливо.

Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на тему моральных качеств российских военных и последствий их пребывания на территории Беларуси.

«Сухпайки и керосин продали, ящик водочки набрали».

«Им лишь бы не работать, готовы в мороз в палатках бухать».

«Еще немного, и танчики свои ржавые начнут на водку менять».

«Никакого наступления не будет. Танки и техника не сдвинется с места, так как топливо уже давно конвертировано в спиртное, как и выданные на месяц сухпайки. Пьяные буряты либо спят в садоводческих товариществах, либо голодные гоняются за отдельными курами, еще не спрятанными белорусcкими крестьянами».

«Живут в Лунинце вояки в палатках зеленых прям под автомобильным мостом в центре города. Рядом в несколько рядов куча техники военной, прикрытой брезентом. Продают солярку местным по 80-90 коп. от 100 литров. Скупают в магазинах алкоголь. Со слов знакомой, набиваются к местным женщинам «помыться»...»

«Вот это дно пытается навязать свое виденье мира, наблюдая его всю жизнь через призму стакана».

«Там, где появляются русские, там наступает нищета, пьянство, повальная деградация населения. И эти освободители лезут во все сферы жизнедеятельности людей. Жители скоро взвоют! »

«Последняя забава перед погибелью в случае агрессии. Кому повезет остаться в живых — медалька и инавлидность, в лучшем случае — возвращение в забытый богом гарнизон».

«Вспоминается фильм «Свадьба в Малиновке». Кони пьяные, хлопцы запряженные!Оказывается, это не фантазии режиссера. Пара дронов со спиртным — и боевой бурят нейтрализован».

«Они и Россию разворуют и продадут так, как разворовали и продали СССР. Путин со своей бандой разворовывает и вывозит в банки НАТО миллиарды, ну а его тупые и вечно пьяные солдафоны воруют и торгуют казенной солярой. Одна шайка-лейка».

«Для того, чтобы остановить наступление по земле, достаточно отступая оставлять цистерны с водярой и спиртом, а потом развернуться — и перебить алкашей».

«Пьяные вообще на смерть и убой пойдут только так, им же все по колено. Ну, утилизируют на этот раз их украинцы — и порядок».

«Деградация российских войск на столько велика, что ничему уже не удивляешься. Российские военные — как на подбор — одни орлы. Правда, без крыльев. Летать не могут, а вот гадить...»

«Это все, что нужно знать о российской армии. Пьянство, отсутствия дисциплины и самодисциплины. Продажа сухпайков местным жителям или перекупам, на вырученные деньги тут же куплен самогон и выпит до состояния полной невменяемости. Как следствие — летальный исход. Завоеватели... 90% из них привычнее в руках бутылку боярышника держать, чем автомат…»

Российские военные также понесли первые потери на учениях. Они врезались в грузовик, который перевозил картофель. По-своему отреагировали на этот инцидент читатели нашего сайта:

«Гастелло погнал свою боевую машину в колонну оккупантов?»

«Получается, их не джавелинами и стингерами — их простой картошкой можно... »

«Это просто праздник какой-то с этими росссийскими военными. То они бухие замерзнут, то бухие по железнодорожным путям ходят. То ауди переедут, то картошкой их придавило. Это просто... »

«Спачатку аўдзі, потым бульба, потым паўсталі гуркі, памідоры і капуста, падцягнуліся гарох і кукуруза — адным словам — пушысты звярок пясец прыйшоў да расейскага войска».

«Война не началась, а уже потери».

«Водитель грузовика — настоящий Гастелло, погнал свою боевую машину в колонну оккупантов!»

«Три камаза с людьми российского гражданства против одной белорусской фуры с бульбой не справились. И это они еще воевать не начали».

«Даже уже бульба воюет с ватой».

«Кто с мечем к нам придет, от картошки и погибнет».

«Для дыктатра Пуціна, расейскія вайскоўцы лічацца толькі як матэрыял для выкарыстаньня, як нейкія жывелы, і гэта ўсе. Гэта такая ў іх сыстэма, глыбока сярэднявечная. Далека ім да цывілізацыі».

«Так ведь и солдаты Вермахта тоже в целом были душки. Просто работа у них была такая, приказ. Сами то они войны не хотели. Равно, как и вся популяция РФ. Они то сами все хорошие. Просто Украину ненавидят. И войны не хотят, просто так надо украинцев убивать».

«Руссо туристо, облико морале! »

«Если кто то не понимает состояние и потенциал сводных вояк на территории Беларуси, то вывод можно себе просто представить. Практически небоеспособные, ничему не обученные срочники, представляют собой мало инертное, еле переставляющее в своей колхозной экипировке стадо. Техника, которая в состоянии «на гране фантастики», имеет тенденцию разваливаться на ходу, так как еще с советских времен стояла в боксах на хранении, а управление этим металлоломом вообще на уровне звездных воин, что очевидно на дорогах, то ауди раздавили, то полколонны с картошкой в аварию попало. Не будет вторжения априори, только постоянное нагнетание напряженности и все. Но, на такое нужны огромные средства, они уже на исходе. Финиш очевиден, стали стрелять по детским садам на Донбассе. Дальше уже некуда, шизофрения победила постсоветское общество».

«Россия напоминает тупого игрока в онлайн-стратегиях. Быстро освоив пару военных технологий, наклепав огромную армию, нахамив соседям в чатах, выступил в поход. Мало того, что все для войны и топающая по карте армия жрет кучу ресурсов, когда на науку, культуру и настроение населения уже нечего тратить, так и придя за тридевять земель эта орда построилась, натянула тетивы луков, а там стоит десяток ракетных установок и отряд лазеров».

«Нелюди никогда не станут людьми, какими бы масками они не прикрывались и что бы пафосно-героическое о себе не рассказывали. К большому сожалению, а также нашему несчастью, мы живем по соседству с миром моральных уродов и убийц».

«Настоящий цирк! Приехали, попугали всех и вся, поторговали съестными припасами и соляркой, у наших местных самогоночки попробовали, ну насорили, разумеется, не без этого, а что вы хотели, столько мужиков без семей к нам понаехало, а потом дружно уедут в свои Саратовы, Сибири и Дальние Востоки. Будут там делиться впечатлениями от всего этого цирка и дружков белорусским самогончиком угощать. Главное, без паники, как приехали, так уехали».

«Их сюда согнали со всей России. Они деморализованы, бухают, воевать не горят желанием потому что не очень понимают за что. И их никто не спрашивает, хотят они или не хотят. И не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понимать, что Европа стоит на грани грандиозного конфликта и Беларусь в самом, что ни на есть, эпицентре. Грядут крутые перемены и главное для нас всех — их пережить,» — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».