Сколько платят астрологу и тайному покупателю: самые необычные вакансии Беларуси 1 20.02.2022, 9:17

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Как заработать деньги нестандартным путем.

Если вам кажется, что у вас банальная профессия и скучная работа, то, возможно, вам не кажется. Журналисты onliner.by изучили предложения нанимателей на сайтах rabota.by, praca.by и в Общереспубликанском банке вакансий и составили топ вариантов, которые им показались необычными.

Астролог-таролог, зарплата от 500 рублей

Гомельская компания ищет удаленного астролога-таролога, который будет давать прогнозы по телефону либо интернету. Образование значения не имеет, однако в требованиях значится профессиональное владение астрологией, нумерологией и другими прогностическими методами. Либо использование пророческих систем — рун, карт Таро или чего-нибудь похожего.

В качестве нанимателя указано научно-техническое ОДО «Партнер», которое существует 28 лет и имеет уставный фонд почти полмиллиона белорусских рублей (эту информацию мы подсмотрели в «Картотеке»). По номеру телефона работодателя гуглится также компания «ЭРАНА», которая обещает клиентам возможность заглянуть в будушее.

Похожую вакансию мы нашли на другом сайте: минский предприниматель ищет астролога с опытом работы от 1 года на сдельную оплату. Требуемые навыки — знание астрологии, умение составлять и читать натальные карты, делать солярные расчеты и гороскопы. Приветствуется владение английским языком.

Дизайнер одежды для животных, от 1900 до 2100 рублей

Современные собаки, в отличие от своих предков, нуждаются в одежде (но это не точно). Минская компания «Хантинг пони» отмечает в объявлении, что предлагает уникальную вакансию. Требования к дизайнеру одежды для домашних животных указаны абстрактные: реализовывать собственные идеи, быть глотком свежего воздуха и так далее. Важно, чтобы у потенциального сотрудника не было аллергии на собак, поскольку они также обитают в офисе.

Эту вакансию мы нашли на rabota.by и потом увидели в инстаграм-аккаунте компании.

Инструктор в бассейн для собак, от 400 рублей

Это предложение для вас, если вы готовы работать в воде температурой +28 градусов, не брезгливы, обладаете высоким ростом (это важно из-за конструкционных особенностей бассейна) и у вас есть «чистая, настоящая, светлая» любовь к собакам. Можно не иметь опыта работы, всему научат.

Работа предполагает, что инструктор будет сопровождать собак в воде — помогать побороть страх воды, развлекать, обучать плаванию, а также обслуживать бассейн, то есть убирать шерсть и мусор сачком, чистить фильтры, обрабатывать воду. Зарплата невысокая, потому что работать нужно лишь в выходные. Такого сотрудника ищет ветеринарный реабилитационный центр «Рехабилис», мы о нем писали несколько месяцев назад.

Аквариумист, от 600 до 1000 рублей

Аквариумист — это звучит гордо. А если вдаваться в подробности, то магазин компании «Бестфиш», который продает аквариумных обитателей, ищет продавца-консультанта. Но не простого, а такого, который имеет опыт в области аквариумистики, то есть разводил аквариумных рыбок. В списке обязанностей — консультировать покупателей по зоотоварам магазина: рыбкам, растениям, кормам, оборудованию, декору и тому подобному.

Тайный покупатель, до 200 рублей

Если вы любите проверять и контролировать, вам понравится это предложение. Одна из задач организации «Про Ритейл» — оценка работы персонала компаний методом «Тайный покупатель». Сейчас через сайт rabota.by ищут тайных покупателей в Минске, Пружанах, Ивацевичах, Лунинце, Рогачеве и других белорусских городах.

Сотрудникам, которые пройдут отбор, нужно будет посетить магазин, банк, салон, а потом заполнить анкету и указать, насколько хорошо их обслужили. Оплату обещают за каждый визит, для работы нужно иметь время (около 1 часа на каждый заход), телефон и доступ к интернету.

Инструктор по трудотерапии, от 230 (на 0,5 ставки) до 1000 рублей

Инструктор по трудовой терапии помогает людям, которые по каким-либо причинам не могут работать в обычных условиях, — например, лежачим пенсионерам. Работа им нужна не ради денег, а для спасения от психической и социальной деградации. «Очень важно, чтобы пожилой человек получал удовольствие от самого процесса работы, чтобы он испытывал свою нужность и полезность, важно мотивировать больного на труд. Человек должен осознать свою востребованность, незаменимость, важность», — пишет о трудотерапии дом-интернат для пенсионеров и инвалидов.

В Общереспубликанском банке вакансий мы нашли более десятка предложений для «трудотерапевтов», все они нужны в дома-интернаты и другие подобные социальные учреждения.

Актер в квеструм, от 1000 до 1400 рублей

Один из самых известных квеструмов Минска «Ящик Пандоры» хочет пополнить команду актером либо актрисой. Иметь диплом Академии искусств по специальности не нужно, опыт работы не требуется — всему научат. Главное, обладать базовыми данными: не бояться кривляться, кричать, изображать монстров, быть активным и энергичным человеком.

В вакансии указано, что эта работа подходит тем, кто любит ужастики и детей. Отдельного внимания заслуживает список обязанностей.

Ритуальный грузчик, зарплата не указана

Продолжим тему ночных кошмаров. В столичное похоронное бюро «Агат Ритуал» требуется ритуальный грузчик, в обязанности которого входит вынос и перемещение покойного, переноска крышки гроба, засыпание могилы, установка крестов и траурных венков. Что поделаешь, такова жизнь. Наниматель сообщает, что коллеги в организации хорошие — коллектив слаженный и дружный.

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