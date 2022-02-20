Стало известно, какие теракты готовит РФ на оккупированном Донбассе 20.02.2022, 9:22

5,806

Они должны стать поводом для вторжения в Украину.

Российские военные и спецслужбы готовят террористические акты в ОРДЛО, чтобы использовать их в качестве повода для вторжения в Украину.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

«На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев"», — говорится в сообщении.

По словам Залужного, дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых — минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

«В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего, женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций», — указывает Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что Украина не планирует наступательные действия.

«В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. В последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников», — добавил Залужный.

Он также отметил, что коварство боевиков заключается в применении артиллерии, которую специально разместили в населенных пунктах, создав угрозу для мирных жителей оккупированных территорий.

С начала суток по состоянию на 17:00 19 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 70 обстрелов со стороны террористов, 60 из них — из запрещенного оружия. В результате обстрелов двое бойцов ВСУ погибли, четверо получили ранения.

На фоне стягивания российских войск к границе Украины боевики с 17 февраля резко увеличили количество обстрелов на Донбассе: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг совершил 60 обстрелов.

Боевики объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий якобы из-за того, что ВСУ готовят «наступательную операцию» на Донбассе. В руководстве Украины это опровергли и подчеркнули, что никогда не отдадут такой приказ и не будут реагировать на провокации.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что эвакуация жителей ОРДЛО имеет вид подготовки к провокации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».