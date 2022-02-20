Военное начальство и высокие чиновники уже знают, что приказы Сашки можно не исполнять

Военное начальство и высокие чиновники уже знают, что приказы Сашки можно не исполнять8
- 20.02.2022, 9:29
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Лукашенко вернулся из Москвы «помноженным на ноль».
Лукашенко активно участвовал в "стратегических совместных учениях" с Путиным в течение получаса. Далее его "направили в аэропорт".
"Кнопочку потискать не дали", но зато дали послушать пламенную речь о "гарантированном поражении противника".
Не очень ярко и фактурно. Полчаса смотрели на большой экран с красивыми графическими изображениями, пишет телеграм-канал Сynic.
А на родине Лукашенко уже ждет недоумевающая номенклатура, которая неожиданно осознала, что их "защитник" "слил воду и отдал свою судьбу в руки Кремля". И если о его судьбе Кремль позаботится, то о всей номенклатуре точно нет.
Одновременно с этим в Беларусь вместе с министром обороны Украины прибудут представители стран Балтии, которые будут "контролировать учения".
Это очередная попытка вывернуться, но важно одно: при новом витке нестабильности очень немногие решатся играть на стороне режима - последний более не гарантирует безопасность и не является субъектным. Некоторые могут пропустить реплику мимо ушей (ее ведь намеренно вырезали из всех материалов пула Лукашенко). Но высокое военное начальство и высокие чиновники уже знают, что исполнять нужно не приказы Сашки, а требования Москвы, тем самым обеспечивая себе почву под полную безопасность в момент транзита.