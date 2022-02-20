«Готовится что-то очень серьезное» 4 20.02.2022, 9:39

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Прогнозы военного эксперта из Украины и военного обозревателя из России.

После обстрелов 17 февраля со стороны так называемых "ДНР" и "ЛНР" населенных пунктов на Донбассе 18 февраля власти этих сепаратистских "республик" объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, а также о всеобщей мобилизации мужчин. Они утверждают о "масштабных обстрелах Украиной", но накануне официальный Киев подчеркнул, что никаких силовых действий на Донбассе не планирует.

В эфире "Настоящего Времени" журналисты обсудили происходящее на востоке Украины с военным экспертом Владом Якушевым, который был пресс-офицером одного из подразделений украинской армии на Донбассе в 2015-2016 годах, а также с военным обозревателем российской "Новой газеты" Валерием Ширяевым.

Интервью записаны во время эфира программы "Вечер" от 18 февраля.

"Масштабная эвакуация – беспрецедентный случай". Влад Якушев

— Как вы видите то, что происходит сегодня в Украине?

— В принципе, ситуация прогнозированная, в первый раз на шантаж Путина западные демократии не пошли и дали дипломатический отпор. И теперь из этой ситуации нужен выход для Путина. Он пытается сохранить лицо, главным образом перед россиянами, чтобы не выглядеть слабым. У него нет шансов выиграть в большой войне с Украиной, если начнется масштабное нападение – это затянется, молниеносной победы не будет, сопротивление будет сумасшедшее. Но есть одна возможность выйти из ситуации и сохранить лицо: российские войска сейчас находятся на территориях, которые называют себя ЛНР и ДНР, то есть можно просто перестать там прятаться, снять флаги "ЛНР" и "ДНР", повесить российский флаг и сказать: "Мы пришли спасать русских людей на Донбассе, мы это сделали, НАТО не смогло нам ничего противопоставить, мы признаем эти республики, а войска, которые зашли, это наши миротворцы". Я думаю, что будет разыгрываться именно такой сценарий.

— А чего ждать уже в ближайшее время, понимаете ли вы?

— Я думаю, что будет какая-то очень масштабная провокация, как всегда это делали начиная с 2014 года. Это или какие-то подрывы, в Донецке уже взорвана машина, и уже рассказывают, что это сделали украинские диверсанты. Могут организовать какой-то обстрел города и сказать, что это началось наступление украинской армии. И именно под этим соусом прекрасная картинка создается сейчас с эвакуацией жителей, все российское телевидение это прекрасно сейчас снимает, и будет первый посыл: "Мы предотвращаем возможный геноцид, который хочет украинская хунта устроить на Донбассе". Возможно, уже сегодня прятаться перестанут и флаги поменяют на российские.

— Влад, на вашей памяти объявлялась ли когда-либо в так называемых республиках масштабная эвакуация подобная этой? Я вот не припомню.

— Нет, такого еще не было, то есть это беспрецедентный случай, действительно готовится что-то очень серьезное.

— Вы, еще раз напомню нашим зрителям, были пресс-офицером 14-й механизированной бригады, поэтому наверняка поддерживаете контакты с бойцами на фронте сейчас. Скажите о характере обстрелов сейчас, из чего стреляют?

— Обстрелы идут массированные, это тяжелая артиллерия, и однозначно ждут ответа украинской армии. Но начиная с 2014 года и по сегодняшний день в украинской армии существует жесткий запрет на огонь, если противник находится в населенных пунктах, где еще есть люди, а именно так и делают, то есть размещают тяжелую артиллерию возле жилых домов. Например, в 2015 году в Старомихайловке минометку размещали на территории церкви: в воскресенье люди заходили на службу, разворачивали минометку во дворе, оттуда начинали бить. Сейчас идет точно такой же сценарий, и что самое страшное, даже если украинская армия не ответит, то я думаю, что они сами обстреляют жилые кварталы, и это будет прекрасным поводом.

"Галимая пропаганда" и "нормальный инструмент для окружения Путина". Валерий Ширяев

— Как стоит расценивать снова звучащие на российских федеральных каналах угрозы о "ядерном пепле"?

— Простите, но то, что вы сейчас показали, – я случайно видел в самом начале, я не думал, что я должен смотреть этот эфир, – если вы зададитесь задачей определить популярность, ничего сложного в этом нет, это смотрит очень небольшая часть российских телезрителей, реально небольшая. Это скорее, я бы сказал, маргинальные персонажи нашей политики. Но пропаганда, просто галимая пропаганда, которая у нас звучит, наверное, с 2014 года, может быть даже и раньше. Я сам-то их не смотрю, поэтому и не собираюсь комментировать.

— Валерий, по вашему мнению, что происходит на Донбассе сейчас и вообще в широком понимании, возможно, не только на Донбассе?

— На Донбассе с утра [18 февраля] идет обострение, фактически, как я и рассказывал ранее, это нормальный инструмент для окружения Путина, генерального штаба в процессе переговоров с американцами. Если они еще считают, что недостаточно запугали своих партнеров, то у них всегда остается этот инструмент очень быстро раздуть такой взаимный конфликт, который как лесной пожар может перекинуться на десятки километров мгновенно по зонам ответственности, фактически целые бригады, например, можно сделать. Это управляемый может быть конфликт. То, что он сразу же как в режиме "автовозбуждения", как в физике говорят, перекинется и на украинские части, и это уже произошло сегодня, сомнений нет, то есть обстрелы с обеих сторон. И именно на это расчет и есть, что за этими взаимными обстрелами потом сложнее будет гораздо объяснять, что это начало вооруженного конфликта, допустим, было однозначно со стороны, предположим, мятежников. Ну инструмент такой политический.

— Валерий, то, что Путин возглавит в субботу, 19 февраля, учения сил стратегического сдерживания с запуском баллистических и крылатых ракет, – это типичная практика или нет?

— Вы знаете, такие учения стратегических сил ядерного сдерживания в России обязательно приурочены к крупным учениям, примерно раз в два года обязательно. Вообще учения такие, по 200-300 тысяч человек, в России – это не эксклюзив абсолютно. После армейской реформы 2008 года они проводятся регулярно. С Беларусью примерно то же – раз в два года происходят учения. И обязательно в ходе этих учений как один из их элементов – это командно-штабные учения – проводятся и пуски ракет регламентных групп сил стратегического ядерного сдерживания. Но сам президент Российской Федерации как главнокомандующий там даром никому не нужен на этих учениях, там просто проходит условная команда, что президент дал команду "Отбой!", например, или президент дал команду проверить. Самое главное, что все должны отработать те протоколы определения целей, чтобы случайно ядерную войну не начать по ошибке. Там много что еще есть: профессионализм военных, готовность систем противоракетной обороны и воздушной разведки ПВО, радиотехнической – вот эти все вещи. Президент в них участвует впервые, пожалуй, что президент Путин, так еще громогласно было объявлено, будет в этих учениях как главнокомандующий участвовать.

Я вам больше того скажу: сегодня были утечки из среды придворных журналистов о том, что, видимо, завтра Александра Григорьевича Лукашенко Путин пригласит на эти учения и что-то он там будет делать – уж я-то не знаю что, какую кнопку он там будет давить. Вообще-то он мужчина такой, знаете, он над Минском с автоматом в вертолете летал, с него-то станет. Но я не понимаю, зачем там нужен Лукашенко – скорее всего, это все в рамках возможной новой конфигурации сил в Беларуси. Поскольку Лукашенко уже два дня заявляет, что он собирается покупать в России "Искандеры", это оперативно-тактические ракеты, очень современные, хорошие, которые практически достают на большую дистанцию всю Восточную Европу с территории Беларуси и Литву. И Беларусь, как агентство БелТА объявило, попросит Россию создать центр обучения белорусских военных, чтобы их обучать работе на ракетах "Искандер". Похоже на то, что в Беларуси может создаться такая, как они говорят, совместная российско-белорусская ракетная группировка. Но, возможно, это не белорусская ракетная группировка, а, в общем-то, ракетные базы в ОДКБ. И это появление ракетной базы, если это произойдет, то это будет реальное изменение стратегического баланса в Восточной Европе, абсолютно реально, потому что от того же города Лида, где я служил срочную службу, до литовской границы 30 километров.

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