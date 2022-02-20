«Вместо квартиры предложили трансформаторную будку» 20.02.2022, 10:01

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Белоруска покупала новое жилье, а лишилась всех сбережений.

Елена хорошо запомнила красивую дату — 17 мая 2017 года. В тот день она подписала договор, который должен был приблизить ее к покупке новой квартиры. Но вместо этого девушка потеряла все свои сбережения и осталась должна банку. Как это стало возможным? Белоруска прислушалась к совету знакомого, который предложил ей купить жилье в Минске по цене ниже рыночной. Все шло по плану, пока компания, которой доверилась Елена, не обанкротилась.

Сайт onliner.by рассказал непростую историю, в которой не нашлось виноватых.

Елена просит не указывать фамилию: говорит, что не все близкие знают о том, в какую неприятную историю при покупке квартиры она попала.

— Отец до сих пор не знает правды. У него был инфаркт, и мы решили беречь его от такой информации. Знают мама, сестра, двое самых близких друзей и лица, задействованные в разборках. И мне самой очень стыдно обо всем этом рассказывать.

То, что случилось, считаю позором для себя. Я пострадала из-за собственной безалаберности и доверчивости…

Покупка квартиры через подрядчика. Стоит ли игра свеч?

По основной специальности Елена — провизор, но в 2013 году решила получить второе высшее образование в одном из белорусских вузов. Говорит, что сдружилась с одногруппником, который часто расспрашивал ее про зарплаты в фармацевтике. Объяснял он это тем, что его супруга тоже хочет работать в этой сфере.

— К концу третьего года обучения одногруппник стал меня убеждать, что раз я хорошо зарабатываю, пора покупать квартиру. Он сказал, что работает в компании, которая производит строительные смеси, и иногда застройщики рассчитываются с ними квартирами — с большими скидками, не по рыночной стоимости. Я была в хороших отношениях с этим человеком, поэтому полностью ему доверилась. Тем более он подчеркивал, что таким образом купил себе квартиру в Могилеве, уверял, что никаких проблем не будет.

Покупкой квартиры Елена в любом случае планировала озаботиться. С 2010 года снимала жилье в Минске и усиленно копила деньги. К 2016-му успела отложить около $20 тысяч. Рынок недвижимости тогда штормило, и цены на жилье существенно упали. Белоруска решила, что пора действовать.

— Мне дали контакты менеджера по продажам из строительной компании. Мы вместе выбрали квартиру, которую они оценили в $45 тысяч. При обращении к застройщику (я звонила в отдел продаж) стоимость была бы почти $50 тысяч. Вроде бы скидка не такая большая (изначально мне обещали минус 15% от рыночной цены), но одногруппник и менеджер компании убедили меня, что «стоимость метра и так максимально просела».

Экономия в $4—5 тысяч казалось неплохой, поэтому я не стала отказываться от этого варианта.

Чтобы получить скидку, нужно было оплатить 100% стоимости квартиры

В мае 2017 года Елена пришла на встречу с менеджером компании ООО «СТИ-трейд» и подписала соглашение, по которому после завершения строительства дома стороны должны были оформить договор уступки прав и обязанностей на квартиру. Компания-подрядчик (Сторона-1) обязалась передать права на недвижимость матери Елены (Сторона-2). Сделать это планировалось до конца 2017 года.

Со своей стороны Елена обязалась внести 100%-ную предоплату за квартиру в размере $42 311. Всех денег на руках у героини не было, поэтому недостающую часть она взяла в банке под 25%. Это был обычный потребительский кредит.

Еще $3 тысячи нужно было передать менеджеру при встрече наличными (позже эти деньги белоруске вернули),

После того как Елена перевела деньги на расчетный счет компании, ей выдали такую расписку

Дальше наступило непростое время. Выплаты по потребительскому кредиту составляли 1250 рублей каждый месяц, но цель затмевала все тяготы — нужно было немного потерпеть ради своего жилья.

— Помню, что когда я заплатила по кредиту в первый раз, поняла: мне срочно нужна еще одна работа, потому что жить было не за что. Помимо офиса я устроилась на работу в аптеку (по вечерам и выходным), а также взяла подработку на удаленке. Сомнений в том, что я все делаю правильно, у меня не было. Мне показали документы, которые подтверждали долевое строительство квартиры, и я следила за объектом на сайте застройщика.

Для компании-подрядчика тоже наступили нелучшие времена

Пока квартира строилась, Елена отправила запрос в ООО «СТИ-трейд», чтобы узнать, все ли идет по плану. Осенью 2017 года получила такой ответ:

На документе стоит подпись Станислава Кныровича — отца известного в Беларуси предпринимателя Александра Кныровича, учредителя группы строительных компаний «Сармат-СТИ». Бизнесмена задержали в январе 2017 года, а в июле 2018-го приговорили к шести годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. После освобождения в 2021 году он рассказывал, что «бизнеса не осталось, все закрыто и продано, есть долги».

Елена уверяет, что на момент заключения договора не знала, что имеет дело с дочерней компанией Кныровича. Лишь когда дом был построен и пришло время подписывать договор уступки, белоруска выяснила, что компанию «СТИ-трейд» готовят к ликвидации.

— Началась свистопляска. Там был временный управляющий, который объяснил мне, что компания не может выполнить свои обязательства, потому что находится на грани банкротства.

В тот момент Елена уже наняла адвоката и под его контролем заключила 3-сторонний договор перевода долга на еще одну компанию холдинга — ООО «ПК Радекс». Это завод по производству строительных смесей. Тогда казалось, что предприятие работает стабильно и сможет выплатить долг, говорит девушка.

3-стороннее соглашение о передаче долговых обязательств

В новом соглашении было написано, что Сторона-1 (ООО «СТИ-трейд») отказалась от подписания договора уступки прав и обязанностей «без обоснованных причин» и теперь должна вернуть в полном размере авансовый платеж Стороне-2 (матери Елены), а Сторона-3 (ООО «ПК Радекс») в свою очередь принимает на себя все долговые обязательства. Кроме того, в документе шла речь о выплате штрафа матери Елены в размере $4 тысяч.

Предприятия ликвидированы, деньги требовать не с кого

Несмотря на подписанное соглашение, деньги за квартиру Елена вернуть не смогла, потому что компания ООО «ПК Радекс» с застройщиком не рассчиталась, а впоследствии стала банкротом.

— Мне объяснили это так: от застройщика нет заявок, поэтому нет возможности отгрузить строительные смеси. Другой пострадавший, который был работником этой компании, рассказал, что им выдали устное распоряжении отгружать смеси только «за деньги», а не по бартеру, чтобы в первую очередь выплатить задолженность по зарплате.

Правопреемником ООО «СТИ-трейд» стало ООО «Стройхимлогистикс». В этой компании подтвердили задолженность перед матерью Елены и еще одним пострадавшим, но объяснили: у предприятия есть долги по налогам и зарплате перед работниками — с этими обязательствами нужно разобраться в первую очередь. Мать Елены была в списке должников, но с ней планировалось рассчитаться по мере поступления денег. В декабре 2019 года предприятие также было ликвидировано.

Белоруска обратилась в суд, чтобы взыскать часть денег. По совету адвоката решено было подать иск на 10 тысяч рублей.

— Бóльшую сумму я выставлять побоялась, потому что не была уверена, есть ли у компаний на счету деньги. А чем больше сумма, тем выше госпошлина, которую, возможно, пришлось бы платить мне. Адвокат посоветовала действовать постепенно: если отсудим 10 тысяч, то будем судиться еще. В итоге суд Первомайского района признал компании должниками. Нам было рекомендовано обратиться в отдел принудительного исполнения Заводского района, чтобы с должников взыскали деньги. Но возбудить делопроизводство там отказались, потому что у компаний не было денег. Из-за этой ситуации я полностью разочаровалась в системе правосудия.

Предложили забрать кабель и трансформаторную будку

Не добившись денег в суде, Елена написала заявление в ДФР о необходимости провести расследование по ее ситуации. Обращение перенаправили в ОБЭП Октябрьского РУВД г. Минска, где несколько раз проводили проверку, но в действиях должностных лиц ООО «СТИ-трейд» состава преступления не нашли.

По мнению проверяющих, представители компании планировали рассчитаться с застройщиком за квартиру и выполнить свои обязательства перед Еленой, то есть изначально умысла обмануть белоруску у них не было. Если бы не внешние обстоятельства, девушка могла бы уже жить в собственной квартире.

— Этим летом ликвидатор связывался со мной и предлагал забрать часть имущества ООО «ПК Радекс». Там был какой-то кабель, трансформаторная будка — вещи, которые просто так не заберешь. Нужно было нанимать людей, чтобы это демонтировать, поэтому я ничего не взяла.

И хотя официально деньги Елене все еще должны, белоруска потеряла надежду на то, что сможет их вернуть.

Бывший директор ООО «СТИ-трейд» Алексей Смирнов отказался общаться с журналистами, обосновав это тем, что правоохранительные органы уже провели проверку по данному делу и свои выводы сделали. Также мы вышли на связь с предпринимателем Александром Кныровичем, который сейчас живет в эмиграции. Он подчеркнул, что все описанные события происходили после его ареста.

— Я не был их участником и никак на них не влиял. За время, которое я провел в колонии, данные компании прошли процедуру банкротства, ликвидации. Предполагать наличие или отсутствие умысла, направленного на обман покупателя, со стороны менеджмента компании у меня нет никаких оснований. По-человечески могу лишь сочувствовать женщине, потерявшей деньги. Прекрасно ее понимаю, поскольку нахожусь в такой же ситуации.

Как выплыла? Совмещала четыре работы и жестко экономила

Елена подчеркивает: рассказывая эту историю, она не рассчитывает на то, что ей вернут деньги. Собеседница хотела бы предупредить остальных: не стоит слепо доверять знакомым и друзьям, когда речь идет о больших суммах.

— Дружба дружбой, но крупные сделки лучше проводить через специалистов — адвокатов и юристов… И всегда помните о том, что, покупая квартиру через подрядчиков, как это сделала я, вы никак не защищены. Получается, что можно взять у людей деньги, пообещав им что-то, а потом просто развести руками: простите, кажется, я обанкротился. И никому ничего за это не будет, ведь «злого умысла не было».

Это может показаться удивительным, но после потери такой крупной суммы Елена все-таки смогла решить квартирный вопрос. Осенью 2019 года она взяла кредит в «Беларусбанке» на строительство однокомнатной квартиры под Минском и каждый месяц платит около 1800 рублей. Полтора года назад переехала в свое жилье.

— Чтобы взять новый кредит, мне надо было досрочно погасить предыдущий — потребительский. Для этого я взяла заем на основной работе и попросила по максимуму высчитывать долг из моей зарплаты. Вернула эти деньги примерно за год, но жила в режиме жесточайшей экономии. Бывали месяцы, когда я ни разу не сходила в магазин, — просто не было денег. Ела картошку и кабачки с родительской дачи, также помогал брат, который живет в деревне (он давал мясо, фарш, овощи). Машину я не всегда могла заправить, часто ездила на общественном транспорте.

Только недавно позволила себе купить новые ботинки, потому что старые уже дырявые и жутко стоптанные за эти годы.

Елена уверяет, что год отработала на четырех работах: на основной (в офисе, где занимается закупкой товаров для аптек), на полставки вечером (в коммерческой аптеке), а еще дежурила в ночной аптеке и иногда выполняла работу по одному проекту на удаленке.

— В последнее время я очень устала и оставила только офис и дежурную аптеку. Это две работы, которые со мной с 2011 года. Кое-как мне удалось выкрутиться, но поверьте, это было очень тяжело. Мне 37 лет, я бы могла планировать сейчас первую беременность и тогда, возможно, успела бы родить второго ребенка… Но пока такой возможности нет, я не могу уйти в декрет. Даже если сложить пособие по уходу за ребенком и обе родительские зарплаты, мы все равно не сможем оплачивать мой кредит. И мне очень грустно от осознания того, что долг по новому кредиту практически равен потерянным $42 тысячам.

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