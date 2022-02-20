Глава Еврокомиссии: Россия будет отрезана от мировых рынков и высокотехнологичных товаров 1 20.02.2022, 10:09

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ЕС совместно с США, Великобританией и Канадой разработал «надежный и всеобъемлющий пакет» финансовых санкций.

Доступ Москвы к финансовым рынкам и высокотехнологичным товарам будет ограничен, согласно новым санкциям, которые Запад готовит на случай, если Россия нападет на Украину, заявила в субботу Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, передает «Голос Америки».

Комментарий фон дер Ляйен прозвучал на фоне усиления напряженности вокруг Украины. В пятницу президент США Джо Байден заявил, что убежден в том, что президент РФ Владимир Путин решил вторгнуться в соседнюю страну.

«Опасное мышление Кремля, которое уходит корнями в темное прошлое, может стоить России процветания в будущем», — заявила фон дер Ляйен на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, на которой также выступила вице-президент США Камала Харрис.

Фон дер Ляйен отметила, что высший орган исполнительной власти ЕС совместно с США, Великобританией и Канадой разработал «надежный и всеобъемлющий пакет» возможных финансовых санкций против России.

«В случае, если Россия нанесет удар, мы ограничим доступ российской экономики к финансовым рынкам и (установим) экспортный контроль, что лишит Россию возможности модернизировать и диверсифицировать свою экономику, — добавила фон дер Ляйен. — И у нас есть большое количество высокотехнологичных товаров, в производстве которых мы лидируем на мировом рынке и которые абсолютно необходимы России и не могут быть легко замещены».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания тесно координирует свои санкции с ЕС. «Если Россия вторгнется в соседнюю страну, мы введем санкции в отношении российских физических лиц и компаний, имеющих стратегическое значение для российского государства, и лишим их возможности привлекать средства на финансовых рынках Лондона», — заявил он в Мюнхене. Джонсон добавил, что британские власти будут искать «конечных бенефициаров» российских компаний и организаций.

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