Удары из Парижа: как Макрон заставляет Лукашенко нервничать 20.02.2022, 10:17

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Президент Франции не дает спокойной жизни диктатору.

Президент Франции проявляет лидерскую позицию в европейской политике и это приводит к неприятностям для белорусских властей. «Салідарнасць» проследила историю отношений Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко.

Лукашенко начал заочно спорить с Макроном еще до августа 2020 года

Летом 2018 года на финале чемпионата мира по футболу в России состоялась единственная личная встреча Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. Видеокамера зафиксировала, как в неформальной обстановке опытный глава Беларуси пытался что-то донести до нового президента Франции.

С тех пор Лукашенко начал заочно спорить с Макроном. В 2019 году он оседлал тему поведения французской полиции против «желтых жилетов».

– Оплотом демократии была Франция. Кто травил «желтые жилеты» недавно?.. Как только коснулось даже не фундаментальных основ государства, а власти того же Макрона, которого требовали отставки, — слезоточивый газ, водометы зимой. Не дубинки, а резиновые пули. Вот вам демократия, – пытался провести сравнение Лукашенко, опустив тот факт, что во Франции протестующие возводили баррикады, устраивали столкновения с полицией и отмечались фактами вандализма.

Накануне президентских выборов-2020 правитель Беларуси заявил, что он якобы беседовал с Макроном о движении «желтых жилетов»:

– Всякое у них там бывает. И двойные стандарты. И сейчас накануне президентских выборов они уже нам начинают намекать: да вы здесь смотрите, чтобы все было демократично, чтобы не дай Бог на улице не было столкновений… Я недавно Макрону сказал: ты смотри, что у тебя «желтые жилеты» делают и как ты там воюешь!..

В августе-сентябре 2020 года Макрон поддержал мирных протестующих и предложил свою помощь в разрешении кризиса

Президент Франции призвал Лукашенко покинуть свой пост («очевидно, что Лукашенко должен уйти») и вызвал восхищение мирными демонстрантами («особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу»).

Макрон заявил, что Европейский союз готов выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси, а также призвал президента России посодействовать урегулированию ситуации.

В ответ Лукашенко съязвил: он в свою очередь может быть посредником между «желтыми жилетами» и президентом Франции.

Макрон долго надеялся на диалог с Лукашенко

Несмотря на жестокое подавление протестов в Беларуси и насилие по отношению к демонстрантам, Евросоюз довольно долго отказывался от введения санкций против Лукашенко. В октябре 2020 года Макрон пояснил, что принятие таких мер означало бы отказ от диалога и выразил надежду, что его можно запустить через ОБСЕ.

Несмотря на призывы президента Франции освободить политзаключенных, Лукашенко не только не пошел на переговоры, а начал массовые политические репрессии в стране.

При миграционном кризисе Макрон призвал к давлению на Лукашенко

Осенью 2021 года накалилась ситуация на польской границе: с территории Беларуси ее штурмовали тысячи мигрантов из Ближнего Востока. Макрон стал одним из тех, кто поспособствовал разрешению миграционного кризиса.

Если немецкий канцлер Ангела Меркель обсуждала проблему напрямую с Лукашенко, то Макрон – с Владимиром Путиным. Сообщалось, что «они согласились о необходимости деэслакации кризиса, но разошлись в оценке его причин».

Позже Макрон заявил о необходимости продолжения давления на Лукашенко и подтвердил полную солидарность с Польшей.

Поведение Лукашенко Макрон продолжает обсуждать с Путиным

В начале февраля переговоры Путина и Макрона в Москве вновь отметились тем, что политики обсудили «белорусскую тему» без участия Лукашенко.

— Я выразил президенту Путину озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси, который предполагает упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года, а также в связи с заявлением президента Лукашенко от 27 декабря о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от президента Путина, — заявил президент Франции по итогам переговоров.

Кроме заверения, что в Беларуси не будет размещено ядерное оружие, Макрону пообещали, что после окончания учений «Союзная решимость» российские войска покинут территорию нашей страны.

Эта ситуация вряд ли может понравиться Лукашенко: появляется риск, что когда-нибудь его судьбу решат без его участия.

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