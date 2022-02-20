Турция завершила строительство первого моста через Дарданеллы 1 20.02.2022, 10:28

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Континенты Европы и Азии впервые соединились в этом месте.

Турецкие строители завершили работы по возведению моста Чанаккале 1915 через морской пролив Дарданеллы. Об этом накануне сообщило «Анадолу».

Указано, что в субботу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу совершил пешую прогулку по готовому к открытию 4608 метровому мосту. Чиновник 79 минут следовал по подвесному мосту из Азии в Европу.

"Турецкие власти за последние десятилетия успешно реализовали ряд мегапроектов, таких как: тоннели Мармарай и Евразия под Босфором, аэропорт Стамбул, подвесные мосты Явуза Султана Селима и Османгази… Спустя неделю, 26 февраля 2022 года, мост через Дарданеллы также будет передан в пользование турецкому народу. Стоимоть работы по строительству автомагистрали Малкара-Чанаккале и моста Чанаккале 1915 составила 2 млрд 545 млн евро", – сказал Караисмаилоглу.

После официального открытия моста Чанаккале 1915 континенты Европы и Азии впервые соединятся в Дарданеллах.

Напомним, 18 марта 1915 года в ходе битвы при Чанаккале турецкая армия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу. Это событие позволило Турции отстоять независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.

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