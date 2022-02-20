Названы цели в Киеве, которые собираются атаковать российские войска из Беларуси 7 20.02.2022, 11:13

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Информацию опубликовало британское издание The Guаrdian.

Россия в ходе вероятной атаки на Украину планирует захватить Киев, основные украинские порты, а также создать сухопутный коридор между РФ и аннексированным Крымом. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщила газета The Guаrdian со ссылкой на британских чиновников.

По данным издания, российские войска могут вторгнуться на территорию Украины сразу по нескольким направлениям - с северо-востока, Донбасса и Крыма. При этом отмечается, что со стороны Беларуси одновременно с воздушной атакой будет осуществлен молниеносный бросок сухопутных войск на юг, чтобы захватить Киев и заставить власти страны капитулировать.

Основными целями в столице называются правительственный квартал, министерства, редакции СМИ и Майдан Независимости "как символическое место украинских продемократических революций".

Кроме того, как указано, интерес для Москвы представляют основные украинские порты - Мариуполь на Азовском море и Одесса на Черном море. Также существует большая вероятность, что РФ будет стремиться создать сухопутный коридор между своей территорией и аннексированным Крымом.

Согласно предварительным оценкам газеты, жертвами артиллерийских, ракетных и бомбовых ударов по Украине и наземных боев могут стать порядка 50 тысяч мирных жителей. Еще сотни тысяч человек будут вынуждены бежать.

В то же время The Guаrdian подчеркивает, что "Вооруженные силы Украины не так просто победить. Гражданские лица могут присоединиться к боям".

Что касается вмешательства Запада, то издание прогнозирует, что военные силы этих государств не будут вмешиваться напрямую, но некоторые страны НАТО быстро предоставят военную помощь, "в том числе смертоносную" и свои разведданные. Если же боевые действия в Украине затянутся и число жертв среди гражданского населения возрастет, давление на Запад с целью вмешательства резко возрастет.

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