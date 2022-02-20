Историческая победа: Финляндия разгромила Россию в финале хоккейного турнира Олимпиады 2 20.02.2022, 10:42

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Финны впервые стали олимпийскими чемпионами.

Сборная Финляндии победила команду Олимпийского комитета (ОКР) (официальное название российских спортсменов, лишенных из-за допинга права выступать под национальным флагом — ред.) в финале мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает sport.nv.ua.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Хоккеисты ОКР первыми забили в игре, на что финны ответили своей заброшенной шайбой после первого перерыва.

Победный гол скандинавы провели в самом дебюте третьего периода. В конце матча россияне сняли вратаря, но отыграться так и не смогли.

Для сборной Финляндии эта победа стала исторической — она впервые стала олимпийским чемпионом. До этого скандинавы дважды играли в финале, но оба раза проиграли.

Финляндия — Россия 2:1

Голы: Покка, 24, Бъернинен, 41 — Григоренко, 8

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