Столтенберг сделал важное заявление о полномасштабном вторжении РФ в Украину 1 20.02.2022, 10:53

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Генсек НАТО оценил степень рисков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает вероятным вторжение России в Украину. По его словам, риски очень высоки.

Об этом генсек сказал в эфире немецкого телеканала ARD, пишет dw.com.

Как он отметил, «все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину».

Столтенберг обосновывает свою оценку продолжающимся наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной: «Войска не выводятся, как указывает Россия, а добавляются все новые войска».

По его словам, есть признаки того, что «Россия готовится создать повод для нападения на Украину».

Опасения по поводу нового российского вторжения в Украину связаны со стягиванием к ее границе более 100 тысяч военных РФ и провоцированием эскалации ситуации на Донбассе со стороны кремлевского режима.

Ранее главари подконтрольных Кремлю террористических организаций «Л/ДНР» объявили о всеобщей мобилизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Российские власти утверждают, что все эти меры связаны с якобы готовящимся наступлением украинской армии.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный это опроверг.

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