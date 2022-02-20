«Цены на порядок дороже, чем на рынке» 20.02.2022, 11:05

Как белоруска искала одежду для беременных в Барановичах

Легко ли будущим мамам купить в нашем городе стильные, но при этом удобные и недорогие вещи, и сколько на это нужно денег, выясняла корреспондент Intex-press:

— Раньше я никогда не обращала внимания на то, есть ли в нашем городе специализированные магазины одежды для беременных. Но когда ты находишься на пятом месяце беременности и привычная одежда (особенно это касается брюк и джинсов) начинает стеснять движения и давить на живот, хочешь не хочешь станешь задаваться этим вопросом.

Мне хотелось найти такую одежду, в которой бы я не просто чувствовала себя комфортно, но и выглядела бы красиво. При этом мне было важно, чтобы покупка «беременного» наряда не забрала половину зарплаты.

Я определилась, что мне точно нужны джинсы, байка, платье или сарафан, а также бюстгальтер. На все это я готова была потратить 200 рублей. Ну что, вперед на поиски!

Магазина не нашла, на рынке – не то

Я знаю, что в интернете сегодня можно найти все, что угодно. Но мне хотелось походить по обычным магазинам: посмотреть, потрогать, примерить несколько моделей, чтобы иметь представление, как вживую смотрится и сидит на мне эта одежда.

Первым делом я начала искать специализированные магазины для будущих мам. Почему-то я была уверена, что в нашем городе они есть, возможно, даже не один. Поисковик в интернете действительно выдал мне несколько названий с номерами телефонов, которые я тут же стала набирать. Но, к сожалению, оказалось, что все номера уже не актуальны, и ни один из найденных мной магазинов уже не работает!

Я, честно говоря, даже немного растерялась. Как в таком достаточно большом городе нет ни одного магазина для беременных? Но паниковать раньше времени я не стала и отправилась на рынок, так как видела там роллеты, торгующие нужной мне одеждой.

Несмотря на то, что был будний день, и многие предприниматели на рынке не работали, мне повезло: большой роллет с одеждой для будущих мам находился на своем привычном месте, был открыт, а выбор в нем оказался достаточно большой.

Меня в первую очередь интересовали джинсы. Я боялась увидеть огромные бесформенные шаровары, но в роллете продавались обычные зауженные джинсы, только вместо пуговиц и молнии на животе была ткань. Качество мне понравилось: плотные, сидят хорошо и тянутся тоже, есть даже джинсы на байке. Да и стоили они практически как обычные джинсы: 65 – 75 рублей. Единственное, мерять брюки зимой на улице – то еще «удовольствие».

А вот остальная одежда, которая там продавалась, не очень понравилось. Мне показалось, что те же рубашки и байки – обычная одежда большого размера, не вещи, созданные специально для беременных. Соответственно, и смотрелось все это на мне, как бесформенный мешок. А одежда для сна там и вовсе мне напомнила бабушкину сорочку!

В общем, из всего, что увидела на рынке, я бы купила себе только джинсы или легенсы. И, честно говоря, уже собиралась это сделать, но оказалось, что не взяла с собой «наличку», а терминала, чтобы рассчитаться по карточке, в роллете не оказалось.

«Это кошмар, особенно шорты и юбки»

Уйдя и с рынка с пустыми руками, я расстроились. Но опытные подружки, с которыми я поделилась своими неудачами, посоветовали мне поискать одежду для беременных в магазинах секонд-хэнд и на сайтах частных объявлений, где, как они уверяли, можно найти практически новые вещи по хорошим ценам.

Я сразу же прошлась по «секондам» в своем районе. Но, к сожалению, одежды для беременных там не оказалось. Я решила больше не сбивать ноги, а поискать страницы барановичских секонд-хэндов в социальных сетях и все разузнать. В результате мне удалось найти один как минимум такой магазин.

Я поинтересовалась вещами для беременных 44-46 размера, и мне сбросили фото нескольких платьев, шортов, легенсов, юбок и брюк. Если честно, это был кошмар! Во-первых, мне не понравился внешний вид вещей, потому что они были все мятые и выглядели неопрятно. Во-вторых, это снова были бесформенные балахоны больших размеров, а не специализированная одежда для беременных. При всем при этом стоили вещи не так уж и дешево: за юбку просили 18 рублей, за шорты – 27, за джинсовое платье – 45 рублей.

Примерно такую же картину я увидела и на сайте частных объявлений в интернете: одежды для беременных хватает, стоит она от 5 до 30 рублей за вещь, но состояние оставляет желать лучшего.

«Цены на порядок дороже, чем на рынке»

В общем, не найдя ничего подходящего в «секондах» и по объявлениям, я стала искать специализированные интернет-магазины. И таких оказалось в избытке. Выбор мне понравился, я нашла даже футболки и туники со специальными вставками для беременных. Но и цены на одежду были на порядок дороже, чем, к примеру, на рынке. Те же джинсы стоили от 85 до 150 рублей, средняя цена футболки – в районе 40-50 рублей.

В итоге в интернет-магазине я купила себе лишь два бюстгальтера, которые как раз были на скидке и обошлись мне в 40 рублей.

Пока я занималась всеми этими поисками, необходимость в покупке джинсов отпала сама собой: подруга предложила мне свои джинсы, которые ей уже без надобности. А футболки, кофты и платья я решила искать в обычных магазинах. В них хотя бы будешь чувствовать себя красивой и уверенной, а не как в поношенной тряпке.

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