Медики назвали три привычки, способные омолодить мозг

Медики назвали три привычки, способные омолодить мозг1
- 20.02.2022, 11:12
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Первое и самое важное правило оказалась самым простым.
Деструктивные процессы в мозге могут возникать из-за наследственности, климата, общего состояния здоровья, заявили медики, пишет Harper’s Bazaar.
Они назвали три привычки, которые позволят спасти и продлить работоспособность мозга на долгие годы. По их словам, прежде всего, человек должен высыпаться. Это дает мозгу возможность восстанавливаться после умственной деятельности. Врачи напомнили, что выспавшийся человек более работоспособный, а также легче воспринимает стрессовые ситуации. Второе правило — постоянно познавать что-то новое.
В процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, что способствует его постоянному развитию и не дает состариться. Медики также рекомендовали принимать витамины и биологически активные добавки в течение дня.
Они подчеркнули, что в основном витамины можно и нужно получать из овощей, фруктов.
Ранее диетолог Серена Пун (Serena Poon) заявила, что ряд продуктов может ускорить старение мозга. Среди вредных оказались добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы.