Решится ли Путин «проглотить дикобраза»? 7 20.02.2022, 11:18

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Кремль недооценил сплоченность трансатлантического сообщества.

Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, а США и НАТО продолжают рассматривать различные варианты действий по сдерживанию вооруженного конфликта.

Обсудить сложную ситуацию, чреватую опасными, во многом непредсказуемыми последствиями для Европы и всего мира, Вильсон-центр (Wilson Center) в Вашингтоне пригласил Мишель Флорной (Michele Flournoy), бывшего заместителя министра обороны США по внешнеполитическим вопросам. Беседу с гостьей, проходившей в рамках программы «Украина: во всех ракурсах», вел бывший посол Марк Грин, директор центра, сообщает «Голос Америки».

Мишель Флорной – со-основатель и исполнительный партнер вашингтонской консультационной фирмы WestExec Advisors, в которую вошли высокопоставленные представители администрации Барака Обамы. Она также является со-основателем и председателем правления аналитического Центра новой американской безопасности (CNAS). Пост замминистра обороны она занимала с 2009 по 2012 год.

На грани войны

Прежде чем предоставить слово Мишель Флорной, Марк Грин коротко обрисовал текущую ситуацию вокруг Украины.

«Антиукраинская кампания продолжается, – сказал он. – Российские войска сконцентрированы на границе с Украиной, в Беларуси проходят военные учения этих двух стран, предпринимаются кибератаки и усиливается информационная война против Украины. Очевидно, все эти действия России направлены на то, чтобы запугать Украину».

«Как бы вы обрисовали нынешний момент?» – спросил посол Грин гостью программы.

«Мы находимся на грани возможной войны, – ответила Мишель Флорной. – Россия сосредоточила огромную военную силу с очевидной целью начать агрессию. Существует вероятность дипломатического разрешения конфликта и деэскалации кризиса, но она уменьшается с каждым днем. Войска и вооружения выдвинуты Россией на трех направлениях – на северном, с территории Беларуси в направлении Киева, на восточном, в районе Донбасса, и на южном, из акватории Черного моря. В демонстрации военной силы России, помимо регулярных войск, участвуют ракетные комплексы «Искандер», которые способны наносить удары по столицам стран НАТО, оперативные военно-воздушные подразделения, специальные войска. Выдвинуты к границам российские военно-полевые госпитали. Ситуация очень тревожная. Надеюсь, я ошибаюсь, но, по моим предположениям, Путин намерен добиться уступок от правительства Зеленского, в том числе обещания, что Украина никогда не станет членом НАТО, и передачи власти в Киеве новому правительству, гораздо более дружественному России. Путем ли переговоров, путем ли применения силы, но Путин решительно настроен добиться своих целей».

Шансы на дипломатическое урегулирование конфликта с каждым днем снижаются, и страны Запада должны быть готовы к худшему сценарию, считает она, однако даже если Путин решится на вторжение и сумеет водворить в Киеве лояльное России правительство, он столкнется с массовым повстанческим движением, которое поддержит ряд стран Запада.

«Кроме этого, будут введены масштабные санкции против энергетического сектора, финансовых институтов, ограничены поездки для граждан России, введен экспортный контроль. Это будет очень тяжелое экономическое бремя для России. Москва столкнется с полной дипломатической изоляцией – отметила она. – Выиграть эту партию Путину не удастся. Никто не хочет видеть в двадцать первом веке авторитарное правительство, способное свергнуть суверенную, пусть и несовершенную демократию».

Мишель Флорной подчеркивает: Путин просчитался в своей оценке того, как отреагирует Запад на его действия, и в расчете на то, что НАТО продемонстрирует свою слабость. По ее словам, Кремль добился прямо противоположного результата.

«Один из самых больших страхов Путина – это сильное НАТО с сильным военным потенциалом, и ирония заключается в том, что этот кризис, который Путин спровоцировал, сплотил НАТО, оживил его, заставил альянс вновь осознать свои цели и важность. Путину удалось воплотить свой собственный худший кошмар. Он ошибся в расчетах на то, что сможет расколоть Европу, разобщить США и Европу. Он недооценил нашу солидарность в этой ситуации», – подчеркнула она.

Марк Грин обратил внимание на то, что на протяжении последних недель наблюдается одна и та же последовательность действий. Как только Путин делает какой-то шаг или важное заявление, представитель администрации Байдена тут же придает гласности полученную, в том числе по каналам разведки, информацию, объясняя американскому народу смысл и детали происходящего. Речь, в первую очередь, идет о провокационных российских операциях под фальшивым флагом, о кибератаках, о ложной дислокации войск.

«Насколько эффективна такая не совсем обычная тактика американской администрации?» – спросил посол Грин гостью программы.

«Да, эта тактика довольно необычна, – отметила Мишель Флорной. – Когда ты сидишь в «ситуационной комнате» Белого дома, то вопрос обнародования той или иной разведывательной информации всегда вызывает споры. Надо ли подвергать опасности наши источники? В данном случае, на мой взгляд, мгновенное рассекречивание имеет смысл. Путин – мастер дезинформации и провокаций. И как только он вбрасывает в информационное поле очередную фальшивку, следует молниеносный ответ, основанный на фактах и опровергающий его ложь. К сожалению, большое число российских граждан принимают за чистую монету эту ложь. У них практически нет доступа к правдивой информации, ведь все главные медийные каналы жестко контролируются властями».

Марк Грин напомнил, что эта лживая информационная схема была опробована режимом Путина во время аннексии Крыма, когда вбрасывались информационные фальшивки, касающиеся «зеленых человечков» и «референдума».

«Да, американская администрация должна извлечь уроки из тех событий, – сказала Флорной. – Это касается не только информационной войны, но и предполагаемых санкций. Они призваны быть гораздо более эффективными и болезненными. Я бы даже сказала, что изначально нужны максимально жесткие санкции, которые можно будет постепенно ослаблять в зависимости от реакции Москвы... Очевидно, что Путин будет стремиться разыграть «энергетическую карту», оказывая давление на страны Европы, зависящие от российского газа и нефти. И здесь очень важно упрочение трансатлантического единства. Мы видим, как много усилий тратит администрация Байдена в этой связи, как активно ею используются дипломатические переговоры и личные контакты с лидерами европейских стран. Да, некоторые различия в позициях США и ЕС существуют, но они не должны мешать выработке и осуществлению согласованной позиции в отношении агрессивной политики России. Ведь нерушимое единство НАТО – это самый страшный сон Путина. Ирония в том, что этот кризис, сотворенный руками самого Путина, лишь упрочил единство стран НАТО, которые перед лицом очевидной угрозы осознали всю важность трансатлантического союза».

Авантюра и ее последствия

Марк Грин процитировал статью на американском информационно-аналитическом вебсайте Axios, где нынешний кризис назван «войной на TikTok» (популярный сервис для просмотра коротких видео).

«В 2014 году люди ставили на Фейсбук фотографии тогдашних событий в Украине, но сегодня это место заняли новейшие сервисы, такие как Tik-Tok», — сказала Мишель Флорной. – Мы живем в информационно насыщенном мире. Правительствам и военным все труднее скрывать правду. И эта прозрачность массово доступной информации смыкается с прозрачностью американской администрации. Конечно, открытость — это палка о двух концах. Она облегчает для России возможность дезинформации, помещения на YouTube фальсифицированных или полностью сфабрикованных видеороликов, скажем, провокаций на границе с Украиной».

Ведущий программы упомянул недавнюю статью колумниста газеты «Вашингтон пост» Дэвида Игнатиуса, в которой говорится, что возможный захват Путиным Украины станет для него как-бы «проглоченным дикобразом» с печальными для «едока» последствиями.

«Если Россия обрушится на Украину всей своей мощью, то она, скорее всего, окажется на первом этапе победителем, – сказала Флурной. – Но только в краткосрочной перспективе. Это будет не конец, а начало. Если хотя бы 10 процентов населения Украины (население Украины – больше 40 млн человек. – О.С.) окажут вооруженное сопротивление захватчикам, это приведет к широкомасштабной партизанской войне. Несомненно, что силы сопротивления будут получать поддержку от по меньшей мере некоторых стран Европы. Массированные антироссийские санкции коснутся энергетики, финансов, передвижения людей, контроля за экспортом. Санкции могут затронуть страховой бизнес, что заморозит российский торговый флот. Можно ожидать полной дипломатической блокады России. Путин станет нежелательной фигурой для абсолютного большинства стран мира, за исключением, быть может, Китая. В перспективе Путину светит поражение. Никто не хочет видеть в 21-м веке, как автократический режим одной страны захватывает соседнюю страну, при всех издержках демократическую. Агрессивная политика Путина – огромная угроза всему глобальному миропорядку».

«Те, кто бывал в Киеве и в Украине, кто видел памятники «Небесной сотне» (погибшим в ходе Евромайдана 2013-2014 гг. – О.С.), – сказал Марк Грин, –могли ощутить силу духа украинского народа, который кровью завоевал демократию в борьбе с режимом Януковича. Нет сомнения, что украинцы будут всеми силами защищать свою страну».

«Я надеюсь, что Путин, прежде чем нажать на спусковой крючок, задумается над уроками истории, – заметила гостья программы. – И вспомнит хотя бы Афганистан. С сопротивлением народа не смогли справиться ни российские, ни американские военные. Я говорю и об Ираке. Буш и Рамсфелд полагали, что они могут свергнуть существующий режим, наделить властью новое правительство и праздновать победу. Но все пошло по другому сценарию, им неподвластному. Путин может заплатить очень большую цену за свои амбиции».

«Чему должна администрация США уделить повышенное внимание в долгосрочной перспективе?» – спросил гостью Марк Грин.

«Помочь странам Европы как можно скорее освободиться от энергетической зависимости от России», – ответила Мишель Флорной. – Всемерно укреплять кибербезопасность США и наших союзников. И, конечно, непредвзято и оперативно анализировать наши действия, чтобы избежать неверных оценок ситуации в будущем. Россия и НАТО оказываются в зоне прямого противостояния. Нужно быть предельно осторожными, чтобы какая-нибудь роковая случайность не выступила триггером глобальной катастрофы».

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