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В Гомеле сильный ветер порвал лукашенковский флаг на флагштоке за полтора миллиона рублей

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  • 20.02.2022, 11:26
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В Гомеле сильный ветер порвал лукашенковский флаг на флагштоке за полтора миллиона рублей

Видеофакт.

Сильный ветер порвал государственный флаг, который развевается на главном флагштоке города. Видео опубликовал местный паблик «ЧП Гомель».

Порванный флаг над площадью Ленина гомельчане заметили вечером 19 февраля. Предположительно, полотно порвал сильный ветер.

Гомельский флагшток получил широкую известность еще в 2020 году. Прежде всего из-за своей стоимости — полтора миллиона рублей. Об этом стало известно после появления соответствующего тендера на портале госзакупок.

Напомним, в субботу непогода в Беларуси привела к отключениям электричества и падениям деревьев в Брестской, Гродненской и Минской областях. Сильный ветер сохранится и в воскресенье.

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