Хоккей: словаки разгромили шведов и завоевали бронзовые медали Олимпиады 20.02.2022, 11:33

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17-летний Юрай Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером Игр.

19 февраля в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), сообщает championat.com.

На 24-й минуте словацкий форвард Юрай Слафковски открыл счёт в матче, забив шестую шайбу на турнире и выйдя в единоличные лидеры снайперской гонки.

На 13-й минуте Самуэль Такач забил первую шайбу словаков в большинстве на Олимпиаде-2022. На 59-й Слафковски оформил дубль, через 20 секунд отличился Павол Регенда.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером Олимпиады в Пекине.

17-летний форвард забросил 7 шайб в 7 матчах на Играх в Китае. Это лучший показатель турнира по количеству голов.

В списке бомбардиров Слафковски опередил финна Сакари Маннинена благодаря большему числу заброшенных шайб. У Маннинена также 7 очков на Олимпиаде: 4 гола и 3 результативных передачи.

Отметим, что Слафковски также был признан самым ценным хоккеистом Олимпиады в Пекине.

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1. Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).

Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).

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