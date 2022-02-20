Зась хочет отправить белорусов воевать на Донбасс 28 20.02.2022, 11:35

12,174

Лукашенковский генерал готов мобилизовать более 17 тысяч человек в рамках ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может направить на Донбасс «сколько нужно» «миротворцев». Об этом сообщил в интервью Reuters генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По словам генсека, в распоряжении ОДКБ в постоянной готовности находятся 17 тысяч военных и специальные силы численностью почти 4 тысячи военнослужащих.

— Гипотетически можно себе это представить, если будет добрая воля со стороны Украины — это все же их территория — если будет мандат Совета Безопасности ООН, если бы такое решение, в случае необходимости, поддержали все наши правительства, — заявил Зась.

Генсек ОДКБ отметил, что организация сможет направить столько «миротворцев» в регион, сколько нужно:

— Поверьте, можем направить, сколько нужно. Если нам потребуется три тысячи, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше — направим больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».