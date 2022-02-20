Зась хочет отправить белорусов воевать на Донбасс

Зась хочет отправить белорусов воевать на Донбасс28
- 20.02.2022, 11:35
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Лукашенковский генерал готов мобилизовать более 17 тысяч человек в рамках ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может направить на Донбасс «сколько нужно» «миротворцев». Об этом сообщил в интервью Reuters генеральный секретарь организации Станислав Зась.
По словам генсека, в распоряжении ОДКБ в постоянной готовности находятся 17 тысяч военных и специальные силы численностью почти 4 тысячи военнослужащих.
— Гипотетически можно себе это представить, если будет добрая воля со стороны Украины — это все же их территория — если будет мандат Совета Безопасности ООН, если бы такое решение, в случае необходимости, поддержали все наши правительства, — заявил Зась.
Генсек ОДКБ отметил, что организация сможет направить столько «миротворцев» в регион, сколько нужно:
— Поверьте, можем направить, сколько нужно. Если нам потребуется три тысячи, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше — направим больше.