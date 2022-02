Передовые части РФ недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку «Z»

Символ рисуют белой краской.

В субботу, 19 февраля 2022 года, расположенные в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ военные соединения стали наносить на бронетехнику, грузовики и другие транспортные средства заглавную букву Z в квадрате.

Соответствующие фото- и видеоматериалы распространяются путешественниками и местными жителями в соцсетях. На это обратили внимание специалисты по OSINT-разведке из разных стран мира, а также блоги, отслеживающие перемещение военных, передает espreso.tv.

Символ наносят белой краской.

🇷🇺Numerous videos are being uploaded of Russian military vehicles with "Z" markings. Our assessment is it's "friend or foe" identification markings used by armies during wartime. pic.twitter.com/bkKbI97Iwe — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 19, 2022

