В Британии нашли древний артефакт из золота с «магическими» надписями 20.02.2022, 12:13

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На украшение нанесены латинская молитва и начальные буквы еврейской фразы.

В Великобритании, в Уилтшире, обнаружили средневековую золотую брошь-амулет в виде кольца с молитвенными надписями. Она датируется периодом между 1150 и 1350 годами нашей эры.

Об этом рассказывает Тhe Нistory Вlog.

На украшение нанесены латинская молитва и начальные буквы еврейской фразы, которая, как считается, обладает защитной силой. Хотя подобные броши находили ранее, этот экземпляр уникален, потому что надпись полная, не содержит ошибок (обычных в эпоху, когда ремесленники не были грамотными) и выгравирована с четырех сторон.

Брошь состоит из круглой рамки с булавкой, прикрепленной петлей. Передняя и задняя часть сточены, на каждую из поверхностей нанесены буквы ломбардского стиля. Надпись на трех поверхностях — "Радуйся, Мария" - молитва.

Четвертая поверхность, перевернутый внутренний угол, читается: + A + G + L + A +, начальные буквы еврейской фразы "Ата Гебир Лейлам Адонай" (Ты силен навеки, Господи) Аббревиатура AGLA использовалась в средние века как слова силы для защиты от болезней, особенно лихорадки, и опасных сверхъестественных сил.

Брошь была обнаружена металлоискателем Уильямом Нордхоффом в марте прошлого года на свежевспаханном поле в Пьюси-Вейл.

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