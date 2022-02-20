Не испугался длинного стола 2 Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

20.02.2022, 12:28

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Как ирония Шольца поставила Путина на место.

"Я не знаю, как долго президент собирается оставаться на своем посту, у меня, во всяком случае, такое ощущение, что это может продлиться долго, но не вечно".

Эта фраза, произнесенная, как обычно, спокойным негромким голосом, стала, возможно, главной неожиданностью визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву в начале этой недели. Владимир Путин нередко публично отпускает шуточки, иногда безвкусные (последняя, про "мою красавицу", больших лавров ему не снискала), но почти никогда сам не становится их объектом. Ирония Шольца, проявленная им на итоговой пресс-конференции, относилась к главной теме переговоров с российским лидером – Украине. Канцлер заявил, что вопрос о членстве этой страны в НАТО "вовсе не стоит на повестке дня, и все это прекрасно знают. Это не та тема, с которой нам придется иметь дело на наших постах, пока мы на них находимся". И добавил ироничное напоминание о том, что даже правление Путина не вечно.

Собеседнику Шольца сказанное явно не понравилось. Как и многое другое – призывы канцлера отвести войска от украинской границы, несогласие со звучащими из российской Госдумы призывами признать независимость сепаратистских республик Донбасса и нежелание дать Москве хоть какую-то надежду на то, что, если обстановка вокруг Украины не разрядится, уже построенный газопровод "Северный поток – 2", ведущий из России в Германию по дну Балтики, будет в обозримом будущем введен в эксплуатацию.

Зато в Германии большинство наблюдателей оценило международное турне Шольца – до поездки в Москву он побывал также в Вашингтоне и Киеве – как свидетельство того, что канцлер "нашелся". Дело в том, что с момента, когда в начале декабря Олаф Шольц официально занял должность главы правительства ФРГ, немцы не слишком часто его видели и слышали. По поводу украинского кризиса канцлер откровенно отмалчивался, куда активнее вела себя министр иностранных дел, представительница партии "Зеленых" Анналена Бербок. В соцсетях появился хештег #woistscholz (#гдешольц), сопровождавший более или менее насмешливые комментарии о бездействии канцлера.

В Москве, однако, всё было иначе. Ставший легендарным длинный (6,5 м) стол, за который Путин усаживает высоких гостей, отказавшихся сдать российский PCR-тест на ковид, не вывел из равновесия канцлера, с облегчением писала немецкая пресса. "Шольц яснее, чем когда-либо, дал понять, что может закрыть "Северный поток – 2". Он четко дистанцировался от экс-канцлера Герхарда Шрёдера (тот занимает руководящий пост в "Роснефти", считается другом Путина и долгие годы пропагандирует сближение Германии и Европы с Кремлем), осудил запрет правозащитной организации "Мемориал" и призвал Путина вести себя честно. В общем, это был запоминающийся день", – хвалит главу правительства обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Даниэль Брёсслер. Но осторожно добавляет: "В Москве Шольц удивил многих, возможно, включая Путина. Но многого ли он добился, остается загадкой".

Это окончательное снижение планки Германией: даже минимум достижений становится причиной для радости

Немецкий политолог Роланд Фройденштейн в интервью Радио Свобода оценивает международное турне канцлера в целом: "Я думаю, что наибольшие успехи Шольца были в Вашингтоне, где он выступал как больший атлантист, чем почти все его предшественники из числа социал-демократов, и в Москве, где он ясно потребовал деэскалации от России – а не от "обеих сторон конфликта". Но там же были сделаны и главные ошибки: в Вашингтоне канцлер не смог заявить, что "Северного потока – 2" просто не будет в случае нападения на Украину, а в Москве он не отреагировал на ложь Путина о "фашистском перевороте" в Киеве в 2014 году и о "геноциде" в Донбассе".

Впрочем, некоторые аналитики откровенно скептичны. Марсель Дирсус из Института политики безопасности при Кильском университете: "Это окончательное снижение планки Германией: даже минимум достижений становится причиной для радости. Канцлер Шольц – лидер крупнейшей экономики Европы. Здорово, что его тотально не унизили, но само по себе это не повод для поздравлений".