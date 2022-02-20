Не испугался длинного стола

Не испугался длинного стола2
- Ярослав Шимов, «Радио Свобода»
- 20.02.2022, 12:28
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Как ирония Шольца поставила Путина на место.
"Я не знаю, как долго президент собирается оставаться на своем посту, у меня, во всяком случае, такое ощущение, что это может продлиться долго, но не вечно".
Эта фраза, произнесенная, как обычно, спокойным негромким голосом, стала, возможно, главной неожиданностью визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву в начале этой недели. Владимир Путин нередко публично отпускает шуточки, иногда безвкусные (последняя, про "мою красавицу", больших лавров ему не снискала), но почти никогда сам не становится их объектом. Ирония Шольца, проявленная им на итоговой пресс-конференции, относилась к главной теме переговоров с российским лидером – Украине. Канцлер заявил, что вопрос о членстве этой страны в НАТО "вовсе не стоит на повестке дня, и все это прекрасно знают. Это не та тема, с которой нам придется иметь дело на наших постах, пока мы на них находимся". И добавил ироничное напоминание о том, что даже правление Путина не вечно.
Собеседнику Шольца сказанное явно не понравилось. Как и многое другое – призывы канцлера отвести войска от украинской границы, несогласие со звучащими из российской Госдумы призывами признать независимость сепаратистских республик Донбасса и нежелание дать Москве хоть какую-то надежду на то, что, если обстановка вокруг Украины не разрядится, уже построенный газопровод "Северный поток – 2", ведущий из России в Германию по дну Балтики, будет в обозримом будущем введен в эксплуатацию.
Зато в Германии большинство наблюдателей оценило международное турне Шольца – до поездки в Москву он побывал также в Вашингтоне и Киеве – как свидетельство того, что канцлер "нашелся". Дело в том, что с момента, когда в начале декабря Олаф Шольц официально занял должность главы правительства ФРГ, немцы не слишком часто его видели и слышали. По поводу украинского кризиса канцлер откровенно отмалчивался, куда активнее вела себя министр иностранных дел, представительница партии "Зеленых" Анналена Бербок. В соцсетях появился хештег #woistscholz (#гдешольц), сопровождавший более или менее насмешливые комментарии о бездействии канцлера.
В Москве, однако, всё было иначе. Ставший легендарным длинный (6,5 м) стол, за который Путин усаживает высоких гостей, отказавшихся сдать российский PCR-тест на ковид, не вывел из равновесия канцлера, с облегчением писала немецкая пресса. "Шольц яснее, чем когда-либо, дал понять, что может закрыть "Северный поток – 2". Он четко дистанцировался от экс-канцлера Герхарда Шрёдера (тот занимает руководящий пост в "Роснефти", считается другом Путина и долгие годы пропагандирует сближение Германии и Европы с Кремлем), осудил запрет правозащитной организации "Мемориал" и призвал Путина вести себя честно. В общем, это был запоминающийся день", – хвалит главу правительства обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Даниэль Брёсслер. Но осторожно добавляет: "В Москве Шольц удивил многих, возможно, включая Путина. Но многого ли он добился, остается загадкой".
Это окончательное снижение планки Германией: даже минимум достижений становится причиной для радости
Немецкий политолог Роланд Фройденштейн в интервью Радио Свобода оценивает международное турне канцлера в целом: "Я думаю, что наибольшие успехи Шольца были в Вашингтоне, где он выступал как больший атлантист, чем почти все его предшественники из числа социал-демократов, и в Москве, где он ясно потребовал деэскалации от России – а не от "обеих сторон конфликта". Но там же были сделаны и главные ошибки: в Вашингтоне канцлер не смог заявить, что "Северного потока – 2" просто не будет в случае нападения на Украину, а в Москве он не отреагировал на ложь Путина о "фашистском перевороте" в Киеве в 2014 году и о "геноциде" в Донбассе".
Впрочем, некоторые аналитики откровенно скептичны. Марсель Дирсус из Института политики безопасности при Кильском университете: "Это окончательное снижение планки Германией: даже минимум достижений становится причиной для радости. Канцлер Шольц – лидер крупнейшей экономики Европы. Здорово, что его тотально не унизили, но само по себе это не повод для поздравлений".
Where is Olaf Scholz? #woistscholz— DW Politics (@dw_politics) February 13, 2022
Germany’s chancellor has been "invisible" on the Russia-Ukraine crisis, critics say.
Scholz travels to Kyiv tomorrow and Moscow on Tuesday – so, what does he want to achieve? pic.twitter.com/Zd5DfXXX3r
Лейтмотив дипломатии Шольца – "Главное, чтобы не началась война". Этот подход очень характерен для современных немецких политиков, особенно социал-демократов, к которым принадлежит Олаф Шольц. По словам Роланда Фройденштейна, "он же сегодняшний немец, так что мир для него прежде всего! Однако крепкое трансатлантическое партнерство для Шольца тоже важно. Мне кажется, он понимает, что за три года работы с Джо Байденом следует создать очень прочный фундамент европейско-американских отношений, чтобы его не смогла бы разрушить даже новая трампистская администрация, если она придет к власти в 2024-м или 2028 году".
Чтобы понять, как могут развиваться германо-российские отношения в будущем, нужно не забывать о том, что канцлер Шольц – представитель поколения, на которое большое влияние оказало пацифистское движение в Западной Германии 1970-х годов и Ostpolitik ("восточная политика") его партии – СДПГ. Она была начата первым социал-демократическим канцлером ФРГ Вилли Брандтом (у власти в 1969–1974), который прославился ярким жестом: 7 декабря 1970 года в ходе визита в Варшаву он встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто во время нацистской оккупации. Ostpolitik предполагала отказ от каких-либо претензий на территории, утраченные Германией по итогам Второй мировой войны, глубокое раскаяние – вплоть до психологической травмы – за преступления, совершенные Третьим рейхом, налаживание отношений со странами коммунистического блока, включая ГДР, и исключение из внешней политики силовых методов и угрозы их применения.
Особые последствия имела "восточная политика" для отношений с Москвой: как отмечает Маркус Кайм из Немецкого института международных отношений и безопасности, "по меньшей мере старшему поколению социал-демократов трудно "проглотить" что-либо похожее на враждебный шаг в отношении России". Марсель Дирсус, однако, напоминает о том, что модель исторической памяти, связанная с Ostpolitik, отличается странной односторонностью: "Многие немцы выступают против слишком жесткой позиции в отношении Москвы, помня, что нацистская Германия убила в годы Второй мировой войны миллионы русских. К несчастью для украинцев, на их страну этот образ мыслей не распространяется, хотя и там немцы во время войны совершили кошмарные преступления". При этом в СДПГ появилось и крыло, выступающее за более решительные действия в отношении Кремля. С тех же позиций выступают и "Зеленые", так что нынешнему канцлеру, возможно, придется столкнуться с двойным расколом по российскому вопросу: в собственной партии и в правящей коалиции, в которую, кроме "Зеленых", входят еще либералы из Свободной демократической партии.
Олаф Шольц, занимавший в предыдущем коалиционном правительстве Ангелы Меркель посты вице-канцлера и министра финансов, имеет репутацию человека практического и ориентированного скорее на внутреннюю политику. Здесь перед его кабинетом стоит множество сложных задач – но внешняя политика, как показал украинский кризис, может надолго отвлечь от них Шольца. И не исключено, что наконец дипломатия ему понравится. "Сейчас все поняли, что Шольц – человек очень "ганзейский", то есть северогерманский, молчаливый и спокойный, – отмечает Роланд Фройденштейн. – Он не собирается отдавать всю внешнюю политику на откуп дипломатическому ведомству. Со времен Гельмута Коля все самые важные внешнеполитические вопросы решаются в офисе канцлера. "Зеленым" это не очень нравится, так что не исключено определенное напряжение между членами коалиции. Оно уже возникло по поводу России, но дождитесь того, что будет, когда речь зайдет о Китае! Возможны и довольно крупные конфликты".
Пока, однако, Шольц может записать себе в актив то, что он "нашелся", хоть и не у себя дома, а в Вашингтоне, Киеве и Москве. "Он упрочил свое положение, – говорит Фройденштейн. – Перед ним много внутренних проблем, например, по вопросу о мерах борьбы с пандемией, но во внешней политике он пришел с довольно ясным посланием, которое устраивает большинство граждан Германии. Мне по-прежнему кажется, что во многих вещах он наивен, но такова и значительная часть моих соотечественников".
Ярослав Шимов, «Радио Свобода»