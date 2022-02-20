Как вырастет доллар США в Беларуси в понедельник? 2 20.02.2022, 12:41

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Торги на некоторых биржах и вовсе могут быть отменены.

В выходные нет торгов на бирже. Но курсы валют в России резко выросли, соответственно, в понедельник курсы валют в Беларуси точно так же начнут расти. А вот насколько они вырастут это уже вопрос, пишет infobank.by.

На Донбассе объявлена эвакуация из непризнанных ДНР и ЛНР в Россию. Опять начали стрелять пушки. А когда стреляют пушки то экономика работает на военные нужды.

Соответственно все эти акции, облигации, курсы валют, фонды банковского управления и иные мирные развлечения отходят на второй план. Все для фронта, все для победы.

Пока неизвестно где этот фронт и что будет считаться победой, но экономика России уже теряет и судя по всему дальше будет терять.

Мы писали что уже есть некоторые проблемы с сбытом нефти. На фоне возможных санкций покупатели начали отказываться от контрактов на покупку российской нефти: ... Нефтетрейдеры, закупавшие российские сорта ESPO и Sokol с Дальнего Востока, все больше беспокоятся, что пострадают от торговых ограничений, если Россия окажется под санкциями, рассказали Bloomberg представители компаний.

По словам трейдеров, хотя сценарий войны рассматривается как менее вероятный, чем деэскалация, участники рынка начинают пересматривать планы закупок у России на апрель, выбирая как альтернативу саудовскую нефть или сорта из ОАЭ. Несколько покупателей в Европе сообщили, что также предпочитают подождать, чем закончится ситуация с Украиной.

«Рынок, безусловно, пока не поверил, что напряженность позади, - отмечает Паттерсон. - Премии за риск, заложенные в цены, остаются высокими, в то время как Запад ставит под сомнения декларации России об отводе войск»

А ситуация пока только ухудшается, вот описание ситуации в пятницу: ...На 17.47 мск индекс МосБиржи снижается на 3,78%, а ранее обновил минимум за 3 недели, потеряв 490 млрд рублей капитализации меньше чем за час.

Акции Сбербанка падали в моменте на 5,1%,

падение «Газпрома» достигало 5,2%,

ВТБ - 5,7%,

«Роснефти» - почти 7%.

Доллар, начинавший день снижением до 75,63 рубля, подскочил до отметки 76,95 - максимальной за неделю. Курс евро поднимался до 87,25 рубля, хотя утром пытался закрепиться ниже 86.

В то время как в Донецке зазвучали сирены, в Москве резко вырос спрос на валюту: на 17.55 мск число заявок на покупку долларов с расчетами «завтра» почти вдвое превышает количество продавцов - 3874 против 2172. На торгах евро — это расхождение также двукратное: 1025 заявок на покупку и 569 на продажу.

Инвесторы с опозданием, но все же «просыпаются», осознавая геополитические риски, которые представляют военные действия России против Украины, отмечает стратег Rabobank Майкл Эвери.

Обратите внимание какие новости сейчас на российских деловых и финансовых сайтах:

Мы не удивимся если в понедельник торги на Московской бирже будут отменены.

Белорусский рубль очень сильно зависит от российской валюты, поэтому в понедельник надо ждать усиленного роста курсов валют в Беларуси. А рост курса валют — это не только плавная девальвация белорусского рубля, которая не нужна ни людям - потому что это уменьшает их доходы.

Девальвация так же не выгодна государству, так как основные государственные долги номинированы в валюте, и при росте курса растет государственный долг, который и так не маленький:

Благодаря тому, что доллар в Беларуси в 2021 году подешевел, госдолг (включая гарантированный государством) в BYN-рублях по итогам 2021-го не увеличился.

Рекордная BYN-сумма была в конце января 2021-го – 67,870 млрд BYN (чисто госдолга – тоже рекордное в тот момент – 59,708 млрд BYN). В конце 2021-го – уже меньше.

А вот в долларах государственный (включая гарантированный государством) совокупный – внешний + внутренний – долг Беларуси в конце 2021-го вырос до исторически рекордного– 26,345 $млрд, превысив прежний максимум, что был месяц назад (26,328 $ млрд).

Однако непосредственно государственный долг, без гарантированного государством – не вышел на максимум: за декабрь госдолг вырос совсем немного, до 22,869 $млрд, это меньше максимума, который был в июне (22,995 $млрд).

Итак, в конце 2021 года и совокупный (государственный + гарантированный государством), и чисто государственный долг Беларуси достиг максимумов в долларовом эквиваленте.

Поэтому Нацбанк будет предпринимать все усилия что бы удержать курсы от очень сильного роста, возможно проводя валютные интервенции на бирже для удержания курса доллара США. Потому что это основная валюта, в которой белорусы держат свои сбережения, считают стоимость недвижимости и автомобилей.

Если раньше, когда Россия участвовала в локальных конфликтах, в Южной Осетии и Чечне, а также помогала провести референдум в Крыму, Беларусь это не особенно касалось, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас Беларусь, после подписания дорожных карт и получения больших кредитов от России, все это очень сильно касается.

Достаточно посмотреть на совместные учения и количество российских войск в Беларуси, которых до этого никогда столько не было.

Все что случится с экономикой России напрямую отразится на экономике Беларуси, потому что Россия основной торговый партнер для Беларуси а курс российского рубля занимает 50% в валютной корзине белорусского рубля.

Поэтому и для экономики России, и для экономики Беларуси будет лучше если дальнейшего обострения ситуации не будет, а войска разъедутся по своим казармам.

Российский рубль в данный момент двигается к отметке 78 рублей за 1 доллар США.

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