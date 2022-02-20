Борис Джонсон: Россию лишат доступа к британским фунтам и долларам США 11 20.02.2022, 13:09

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Путин готовит крупнейшую войну в Европе с 1945 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вторжения российских войск в Украину, российские бизнес-структуры могут лишиться возможности проводить сделки с использованием британских фунтов и американских долларов, сообщает «Голос Америки».

В интервью Би-Би-Си Джонсон отметил, что вторжение может стать «крупнейшей войной в Европе с 1945 года». Он добавил, что санкции в отношении России будут намного более масштабными, чем говорилось на публике. В частности, Великобритания и США не позволят российским компаниям «вести торговлю в фунтах и долларах», что, по словам Джонсона, окажет очень серьезное воздействие.

Борис Джонсон также предупредил, что целью британских санкций станут российские банки и компании и пообещал, что российские олигархи не смогут скрыться от них. На протяжении десятилетий супербогатые граждане России приобретают недвижимость и бизнесы в Лондоне.

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