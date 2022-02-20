Российские войска в Беларуси оставлены на неопределенный срок

Российские войска в Беларуси оставлены на неопределенный срок42
- 20.02.2022, 13:17
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Решение было принято на встрече Путина с Лукашенко.
Проверка сил реагирования «союзного государства» будет продолжена, заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.
Соответствующее решение было принято правителями Беларуси и России Лукашенко и Путиным. Как уточнил Хренин, решение принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе».
«В Европе очень сильно запахло порохом», — добавил лукашенковский «министр обороны».