Российские войска в Беларуси оставлены на неопределенный срок 42 20.02.2022, 13:17

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Решение было принято на встрече Путина с Лукашенко.

Проверка сил реагирования «союзного государства» будет продолжена, заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Соответствующее решение было принято правителями Беларуси и России Лукашенко и Путиным. Как уточнил Хренин, решение принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе».

«В Европе очень сильно запахло порохом», — добавил лукашенковский «министр обороны».

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