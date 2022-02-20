Профессор медицины назвала ложные симптомы штамма «Омикрон»
- 20.02.2022, 13:34
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Это проявление вируса состоит из двух частей.
Коронавирусная инфекция может вызвать повышенную тревожность у пациента, что, в свою очередь, может привести к проявлению определенных психосоматических симптомов. Об этом сообщила профессор Анча Баранова, доктор биологических наук, сообщает cursorinfo.co.il.
По словам ученого, беспокойство, вызванное коронавирусом, состоит из двух частей: волнение, связанное с пандемией, и беспокойство, вызванное воздействием вируса на мозг пациента.
«Вирус поражает мозг, в том числе, нарушая нормальные процессы, происходящие внутри нас. Некоторые люди более склонны к тревожности, некоторые к депрессии, некоторые к чему-то еще, и все это в нормальном фенотипе», — говорит Баранова.
Профессор считает, что некоторые воспалительные процессы в организме, включая нейровоспаление при COVID-19, могут вызвать выход некоторых процессов в человеческом организме за рамки нормального функционирования. Обычно после выздоровления они постепенно нормализуются, и состояние пациента улучшается.