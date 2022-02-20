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В Украине чтут память героев Небесной сотни

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  • 20.02.2022, 13:52
В Украине чтут память героев Небесной сотни

Президент Владимир Зеленский отдал дань уважения участникам Революции достоинства.

Именно в этот день 20 февраля в 2014 году на Майдане погибли наибольшее количество людей — 47, помимо этого 157 активистов получили серьёзные травмы. На следующий день в центре Киева прошло прощание с Небесной сотней, позже 105 активистам было посмертно присвоено звание Героя Украины (среди них 1 белорус и 2 грузина).

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой уже почтили подвиг участников Революции достоинства в Киеве - установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана, сообщает censor.net.

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