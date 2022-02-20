Белорусских медиков удивили новым «сюрпризом»1
- 20.02.2022, 13:59
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Изменения начнут действовать с 5 мая.
Белорусским медучреждениям запретят пользоваться ртутными термометрами.
Это следует из документа «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь» от 3 марта 2020 г. № 130, которое опубликовано на Национальный правовой интернет-портале.
С 5 мая в Беларуси будут изменены специальные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и функционированию организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность.
Согласно документу использование ртутных термометров в медучреждениях отменяется.
Из продаж в аптеках ртутные градусники практически исчезли еще в 2020 году. Беларусь присоединилась к Минаматской конвенции по ртути. В соответствии с документом запрещаются производство, импорт и экспорт 9 видов продукции с ртутью, в том числе ртутных термометров.