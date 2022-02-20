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Белорусских медиков удивили новым «сюрпризом»

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  • 20.02.2022, 13:59
  • 2,654
Белорусских медиков удивили новым «сюрпризом»

Изменения начнут действовать с 5 мая.

Белорусским медучреждениям запретят пользоваться ртутными термометрами.

Это следует из документа «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь» от 3 марта 2020 г. № 130, которое опубликовано на Национальный правовой интернет-портале.

С 5 мая в Беларуси будут изменены специальные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и функционированию организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Согласно документу использование ртутных термометров в медучреждениях отменяется.

Из продаж в аптеках ртутные градусники практически исчезли еще в 2020 году. Беларусь присоединилась к Минаматской конвенции по ртути. В соответствии с документом запрещаются производство, импорт и экспорт 9 видов продукции с ртутью, в том числе ртутных термометров.

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