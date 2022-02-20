Историкам будет просто 2 Виталий Портников, «Грани»

20.02.2022, 14:04

1,364

Вся деградация России будет перед ними как на ладони.

Я даже немного завидую историкам будущего: им будет гораздо проще, чем нам. Когда ты наблюдаешь деградацию в режиме нон-стоп вот уже несколько десятилетий подряд - деградацию власти, общества, целого государства, - то даже не можешь осознать масштабов происходящего. На тебя просто ежедневно выливаются откуда-то с небес горы дерьма - а если ты пытаешься дистанцироваться от всего этого дурно пахнущего мира, он ощетинивается "Искандерами" и тебе остается только гадать, по каким дорогам пойдут его ржавые танки.

Потому что жители этого странного мира - только не называйте его русским, пожалуйста, это цивилизационное оскорбление - уверены, что дерьмо должно быть повсюду. Экспорт дерьма - это, собственно, то, что они считают главным. Раньше они называли это дерьмо социализмом. В наше время даже никакой идеологии не придумывают - просто хотят, чтобы в вашем доме воняло так же, как и у них самих. Не воняет? Тогда мы летим к вам. Все разбомбим к чертовой матери, это вопрос нашей национальной безопасности.

Историкам будет просто. Вся деградация России будет перед ними как на ладони. И они увидят, что это не Россия никакая, а просто большой огрызок Советского Союза, дьявол без головы, но с большим туловищем и загребущими руками. Я бы мог, конечно, написать обо всем этом памфлет, но на самом деле это же все не смешно. Все эти годы - смесь трагедий и позора. Первая чеченская война. Вторая чеченская. Взрывы домов. "Курск". Буденновск. Дубровка. Беслан. Убийство Старовойтовой. Убийство Политковской. Убийство Немцова. Убийство Эстемировой. Нападение на Грузию. Нападение на Украину. Репрессии в Крыму. "Подвалы" на Донбассе. Экспорт "Новичка". Попытка отравления и преследование Навального. Тут еще можно писать и писать. Но вместо перечисления всех этих событий достаточно двух слов - гора трупов. Вот теперь сидим и ждем, полезет он в Украину или нет - и на сколько новых трупов увеличится эта гора?

И если вы уберете из этого уравнения государственности нефть с газом - что останется, кроме этих трупов, крови и всеобщего отупения России? Это как убрать из российского спорта допинг - и вместо медалей у вас на пьедестале останутся исключительно пробирки с мочой. Такая вот дрянь - на соревнованиях пахнет мочой, в государстве дерьмом, кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично, Войнович многое предвидел, но даже он не мог себе представить, до какой шариковщины все это докатится.

Россияне, наверное, ко всему этому привыкли: когда дышишь миазмами круглосуточно, начинаешь верить, что это воздух и есть. Со стороны все выглядит, конечно, убого. Сейчас, в разгар эскалации конфликта России с цивилизованным миром, я все чаще по долгу службы становлюсь зрителем российских телеканалов. Новости, пресс-конференции, заявления, комментарии - все то, за чем лет 10-15 назад я следил в Москве, вот так же переключая каналы и посещая пресс-центры. И, конечно, глаза на лоб лезут от того, какое стремительное падение в выгребную яму произошло. От уровня понимания мира, от примитивности пропаганды, от старческого слабоумия провластных "интеллектуалов".

Ужас в том, что многих из людей, которые выглядят как очевидные идиоты и даже внешность которых не может скрыть признаков умственного и нравственного разложения, я знал лично многие годы - и даже не представлял, что с ними такое могло произойти. Это как наблюдать за развитием дурной болезни: у него уже давно провалился нос, а он убежден, что никто ничего не замечает, и кликушествует себе на каком-нибудь вечере с Соловьевым или сеансе помешательства с Киселевым.

Что самое страшное: если в начале 90-х мы были уверены, что из советской бессмыслицы выход есть и "лучшие ученики" режима быстро перестроятся и захотят жить в нормальном мире - ну не могут же они хотеть и дальше купаться в дерьме, если есть возможность дышать чистым воздухом, - то сейчас такой уверенности у меня уже нет. Целое государство, целое общество практически добровольно вернулось в нужник с дыркой, объявив его храмом духовности, сидит там, покрякивая, и ненавидит каждого, кто пытается его оттуда вытащить. В здравомыслие и очищение я уже не верю - наверное, это проблема возраста, в 90-е я был романтичнее. Но во что точно верю - так это в то, что в вони, грязи и крови никакого прочного государства все равно не построишь.

Рано или поздно придется возвращаться к здравому смыслу. Придется вылезать из нужника, впопыхах застегивая штаны. Придется прекращать экспортировать дерьмо и пугать мир ракетами. Придется перестать убивать, насиловать и грабить соседей. Придется становиться людьми.

Виталий Портников, «Грани»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».