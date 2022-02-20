Разгром в Пекине 9 Телеграм-канал «Серпом По»

20.02.2022, 14:19

8,412

Зачехлите фанфары, пропагандисты.

Команда Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине заняла позорное 9-е место в неофициальном командном зачёте. Выступали без флага и гимна, наказанные за допинг. Единственная страна, больше таких из 91-го участника Олимпиады не было.

Но надо же пропагандистам найти повод, чтобы объявить хоть о какой-то «победе». И его нашли. Свалили в одну кучу медали всех достоинств и объявили, что по общему числу завоеванных медалей (32) – это рекорд за всю историю выступлений сборной России и СССР на зимних Олимпиадах. Йо!

При чем здесь СССР – другая страна, непонятно. Но, допустим. Дескать, в олимпийском Сочи в 2014-м завоевали 30 медалей, а в Калгари в 1988-м – 29. А сейчас – 32!

Только есть одна деталь.

На Олимпийских играх в Пекине разыгрывалось 109 комплектов медалей, в то время как в Сочи – 98, а в далеком Калгари – всего 46. Так что приводить абсолютные цифры некорректно.

Чтобы превзойти достижение сборной СССР в Калгари, надо было в Пекине завоевать медалей 70. Да и сравнительно с допинговой Олимпиадой в Сочи превосходства в Пекине нет.

Так что, разгром и есть разгром. Без всяких светлых пятен. К спортсменам нет претензий – можно выиграть, проиграть – не страшно. Зачехлите фанфары, пропагандисты.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».