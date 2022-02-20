Легендарный «Маляваныч» уехал из Беларуси 5 20.02.2022, 14:31

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Актер теперь находится в безопасном месте.

Актер Александр Жданович, известный как «Маляваныч» в программе «Калыханка», был вынужден уехать из Беларуси. Об этом сообщил телеграм-канал by_culture.

В последние дни актером интересовались спецслужбы — на него давили, вызывали на допрос в ДФР.

В мае 2021 года Ждановича уволили из театра имени Максима Горького по статье 47 Трудового кодекса — за якобы «утрату доверия со стороны нанимателя».

В 2020-м Жданович был осужден на девять суток, когда заступился за женщину, на которую кричал омоновец.

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