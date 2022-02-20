Украинский фотограф раздал в центре Киева пять тысяч тюльпанов прохожим 20.02.2022, 14:37

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Акция прошла на следующий день после Дня единения.

17 февраля украинский фотограф Денис Копылов с командой провел флешмоб "Люблю тебя, Украина", в ходе которого прохожим на Майдане Незалежности в Киеве раздали 5 тыс. тюльпанов. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении издания gordonua.com.

Акция прошла на следующий день после Дня единения. По замыслу организаторов, украинцам надо быть едиными не только в этот день.

"Мы все – Украина, с условно хорошими или условно плохими качествами… Давно пора всем нам объединиться не только в День единения Украины, но и в каждый новый день! Объединение должно состояться не только по национальному или языковому принципу, другим принципам и политическим предпочтениям, убеждениям, но на более глубоком экзистенциальном уровне доверия, любви, уважения к себе и другим, своей стране, семье, природе", – отметили в релизе.

Копылов сообщил, что ему исполнилось 50 лет, но он не любит праздновать день рождения, поэтому решил провести флешмоб. Раздачей тюльпанов фотограф хотел выразить любовь к Украине и украинцам.

"Мы хотим предложить украинцам меньше думать о плохом. Меньше думать об угрозе войны. Больше сконцентрироваться на позитиве. Дарить друг другу радость, любовь. Настраивать на позитив себя и свое окружение", – сказал участник акции Вадим Руденко.

Контекст:

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.

Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.

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