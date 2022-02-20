«Новая квартира в Минске простаивает, потому что меня не хотят увольнять» 1 20.02.2022, 14:42

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История жителя Гомеля, получившего наследство от бабушки.

В редакцию обратился гомельчанин, который получил в наследство квартиру от бабушки и сидит на чемоданах в ожидании переезда в столицу. Но это ожидание затянулось: мужчину не хотят увольнять с работы, а тот недоумевает, что вообще происходит, пишет onliner.by.

«Решили, что у нас больше перспектив будет в Минске»

По словам Виталия, в октябре 2021 года умерла его бабушка из Минска. Ему в наследство, как единственному внуку, оставила квартиру на «Пушкинской». Мужчина долго сомневался, что делать с неожиданным подарком.

— Моей бабушке было 69 лет, она до последнего работала и в целом здорова была. Но в ноябре неожиданно умерла — инфаркт. Завещание она давным-давно написала на меня, но все надеялись, что проживет она долго, поэтому я особо планов не строил. А тут пришлось думать, что делать — то ли продавать квартиру, то ли переезжать. Решили в итоге, что у нас больше перспектив будет в Минске, — объясняет мужчина.

Пара сделала минимальный ремонт, оформила документы на перевод в другую школу ребенка, нашла арендатора для своей квартиры в Гомеле, но затем все застопорилось. Контракт Виталия истекает только через семь месяцев, и наниматель не хочет его увольнять.

— Мы планировали переехать всей семьей в начале февраля. Жена работает удаленно, поэтому у нее проблем с переездом не возникло. Зато они возникли у меня: хотя я заранее предупреждал, что буду переезжать, мое увольнение постоянно оттягивали: то какой-то срок предупреждения надо было выдержать, то работников нет на замену. В итоге квартира в Минске простаивает, потому что меня не хотят увольнять в Гомеле. Когда нервы вскипели, я все высказал директору. А теперь мне заявляют, что вообще не обязаны увольнять: мол, я не очередник и привилегий для увольнения у меня нет. Я не понимаю, действительно ли не имею права переезжать до истечения контракта или мне просто дурят голову?

Закон: переезд — уважительная причина. И точка

По закону (а конкретнее, абз. 5 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 41 ТК и ч. 2 п. 19 постановления Пленума Верховного суда №4), изменение места жительства — одна из уважительных причин, которые позволяют работнику требовать досрочного расторжения контракта. К другим уважительным причинам, по которым вы вправе потребовать расторжения контракта, относятся ухудшение здоровья, выход на пенсию, необходимость ухода за больными членами семьи. Список открытый, то есть предполагается, что уважительность причин также вправе оценивать наниматель.

Год назад к этим основаниям добавилось еще одно: если работник находится в простое дольше шести месяцев в течение календарного года из-за эпидемиологической ситуации на предприятии (абз. 4 п. 14 Указа «О поддержке экономики»).

На практике требование работника о досрочном расторжении контракта оформляется письменным заявлением. В заявлении необходимо указать причиной переезд на другое место жительства и желаемую дату увольнения.

Но только потребовать будет недостаточно, если ваш наниматель так просто вам не верит. Для этого нужно приложить подтверждающие документы (например, выписку из приказа супруга о переводе в другую местность, документ о приобретении в собственность недвижимости в другом городе, отметку в паспорте о регистрации по новому адресу).

Причина увольнения в трудовой книжке будет звучать так: «Уволен по требованию работника в связи с изменением места жительства, пункт 3 части 2 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь».

Кроме того, не каждый переезд означает, что вас должны уволить по первому требованию. Если вы переехали из одного района города в другой, это лишь удлиняет путь до работы, но не препятствует ей. Но и какой-то конкретики насчет расстояния нет, поэтому наниматель сам решает, насколько серьезные трудности может принести переезд.

Если наниматель считает, что изменение места жительства не помешает вам работать у него, или представленные документы его не убедили, вас могут не уволить. Но делать это из вредности, не отпуская вас на переезд в другой город, чревато — в суде это быстро выяснится.

Исходя из этого, можно сказать, что наниматель Виталия не прав в данной ситуации. Если работник предоставил все необходимые документы о переезде, то работать на прежнем месте он не должен, ведь 313 километров — вполне себе ощутимое препятствие. При этом не имеет значения, каким образом ему досталась квартира, льготная она или нет, есть ли кто-то на место увольняющегося, и нет никакого минимального срока предупреждения об увольнении.

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