Обесточенные деревни, повреждение авто, задержка поездов: что натворил ураган в Беларуси 20.02.2022, 15:04

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МЧС подвело итоги «ветреной субботы».

На 19 февраля в Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра. Непогода затронула Минскую, Гродненскую и Брестскую области страны. Итоги этого горячего дня на своем сайте подвело МЧС.

Из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с пострадали 33 населенных пункта в 7 районах Гродненской и Минской областей.

Сотрудники ведомства зафиксировали 121 случай падения деревьев. Из-за них, а также в результате падения элементов кровель и ограждений повреждены 16 автомобилей.

В агрогородке Бобровичи Воложинского райна Минской области повреждены пять тракторов и один погрузчик. В Ляховичском райне Брестской области и Мостовском районе Гродненской области из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержка в движении трех пассажирских поездов составила от 23 до 30 минут.

Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 утра 20 февраля, 34 населенных пункта оставались без электроснабжения.

Напомним, сильные порывы ветра будут наблюдаться в Беларуси в воскресенье, 20 февраля. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

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