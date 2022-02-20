Назван самый титулованный спортсмен Олимпиады-2022 1 20.02.2022, 15:07

2,142

Награды завоевали представители 29 стран.

В Пекине (Китай) завершились XXIV зимние Олимпийские игры, в рамках которых было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Награды на Олимпиаде завоевали представители 29 стран.

При этом 105 спортсменов сумели выиграть более одной медали в Пекине, а 12 из них стали обладателями трех и более наград Олимпийских игр, пишет korrespondent.net.

Медальный зачет Олимпиады-2022

Самым титулованным спортсменом Олимпиады-2022 стал норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бе, в активе которого пять медалей – четыре золота и одна бронза.

Вторым в рейтинге идет представитель ОКР Александр Большунов, который выиграл пять наград в лыжных гонках – три золота, одно серебро и одну бронзу.

Замыкает тройку лидеров по количеству наград биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю Ройселанд, которая, как и ее соотечественник Бе, увезла из Пекина пять наград, но выиграла чуть меньше золотых – в ее активе три первых места и два третьих.

Самые титулованные спортсмены Олимпиады-2022:

1. Йоханнес Бе (Норвегия, биатлон) – 4 золота, 1 бронза (5 медалей);

2. Александр Большунов (ОКР, лыжные гонки) – 3 золота, 1 серебро, 1 бронза (5 медалей);

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, биатлон) – 3 золота, 2 бронзы (5 медалей);

4. Ирене Схаутен (Нидерланды, конькобежный спорт) – 3 золота, 1 бронза (4 медали);

5. Тереза Йохауг (Норвегия, лыжные гонки) – 3 золота (3 медали);

6. Кантен Фийон Майе (Франция, биатлон) – 2 золота, 3 серебра (5 медалей);

7-9. Тарьей Бе (Норвегия, биатлон) – 2 золота, 1 серебро, 1 бронза (4 медали);

7-9. Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжные гонки) – 2 золота, 1 серебро, 1 бронза (4 медали);

7-9. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды, шорт-трек) – 2 золота, 1 серебро, 1 бронза (4 медали);

10-12. Гу Айлин (Китай, фристайл) – 2 золота, 1 серебро (3 медали);

10-12. Йоханнес Штрольц (Австрия, горнолыжный спорт) – 2 золота, 1 серебро (3 медали);

10-12. Йорген Гробак (Норвегия, лыжное двоеборье) – 2 золота, 1 серебро (3 медали);

Отметим, что сборная Норвегии выиграла в медальном зачете Олимпиады-2022, завоевав 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград (всего – 37).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».