Стало известно, какой будет погода в Беларуси в последнюю неделю зимы 20.02.2022, 15:24

1,046

Морозы уходят, но ожидается кое-что другое.

В последнюю неделю февраля морозы уйдут, но ожидаются осадки. Температура днем преимущественно будет плюсовой. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

— Атака Атлантики в феврале не утихает. Она заставляет погоду играть по своим правилам, подкидывая все новые и новые циклонические вихри в Беларусь, которые с завидным постоянством поддерживают температуру воздуха [как весной], — говорит Дмитрий Рябов.

По его словам, по-весеннему пройдет весь остаток февраля. К счастью, интенсивность осадков будет небольшой.

— В начале недели скажется влияние очередного атлантического циклона, который будет кружить над Балтийским морем. Временами пройдет дождь, мокрый снег, большая вероятность тумана, видимость до полукилометра, на дорогах гололедица.

Ночная температура в диапазоне от -3 до + 3°C. Днем — от +1°С до +5°С.

Во второй половине недели погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт. Дмитрий Рябов обещает мокрый снег вперемешку с дождем, непродолжительные туманы с видимостью до полукилометра.

Температура воздуха ночью составит −2…+3°С. Днем в среду воздух прогреется до +1…+2°С.

— Во второй половине недели на погоду скажется влияние области высокого атмосферного давления, по периферии которой будут поступать более прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Они принесут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром — туманы, ухудшающие видимость до полукилометра.

Ночью температура будет колебаться от -4°С на востоке страны и +4°С на западе. В четверг днем ожидается +1…+5°С, в пятницу 0…+4°С.

На выходных погода практически не поменяется. Дмитрий Рябов прогнозирует утром кратковременные осадки и небольшой туман. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью температура составит −1…+3°С. В субботу днем воздух прогреется до +1…+4°С, в воскресенье — до +5°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».