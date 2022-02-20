закрыть
20 февраля 2022, воскресенье, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Казахстане задержали бывшего министра обороны

5
  • 20.02.2022, 16:12
  • 5,314
В Казахстане задержали бывшего министра обороны

Мурата Бектанова поместили в изолятор.

В Казахстане задержали отправленного в отставку министра обороны Мурата Бектанова. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что бывшего главу минобороны заподозрили в бездействии. Его поместили в изолятор временного задержания. Согласно данным СМИ, расследование против Бектанова инициировала генеральная прокуратура, однако на ее сайте такой информации нет.

В субботу, 19 февраля, президент Казахстана Токаев заявил, что армия не справилась со своими задачами во время массовых протестов в стране в январе 2022 года. Тогда же он отправил в отставку министра обороны, объяснив это тем, что тот «не проявил командирских качеств».


популярное за неделю

Мнение

Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров