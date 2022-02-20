В Гродно неизвестный художник заделывает выбоины на тротуарах красивой мозайкой 2 20.02.2022, 16:28

3,816

Фотофакт.

Более десяти лет лионский уличный художник Ememem заделывает выбоины на тротуарах, дорогах и стенах строений во Франции и Италии, попутно превращая их в привлекательные арт-объекты. Его примеру последовал неизвестный художник из Гродно, пишет «Гродненская правда».

Фото: grodnonews.by

Десяток необычных вкраплений мозаики можно увидеть в городе на Немане на Советской площади, возле торгового дома «Батория», рядом с памятником маршалу Соколовскому.

Автор закладывает пространство в месте разбитой плитки цельными кусочками декоративной цветной облицовки либо осколками.

Ememem назвал созданный им вид уличного искусства Flacking («выравнивание») и понимает под этим художественное восстановление повреждения. Он пришел к выводу, что это и есть дело всей его жизни. Возможно, этим руководствуется и его коллега из Гродно.

Фото: grodnonews.by

Фото: grodnonews.by

Фото: grodnonews.by

Фото: grodnonews.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».