В Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр 4 20.02.2022, 16:42

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Сборная Беларуси заняла 24-е место в медальном зачете.

В Пекине завершились зимние Олимпийские игры 2022 года. Церемонию закрытия прошла на стадионе «Птичье гнездо».

Церемония началась парадом спортсменов, которые вышли на стадион под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена.

Сборная Беларуси с двумя серебряными наградами стала 24-й в общекомандном медальном зачете.

Для Беларуси 24-е место стало худшим в истории участия в Олимпийских играх. До этого самым низким местом в медальном зачете было 23-е место на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002, где белорусам удалось завоевать лишь одну бронзу.

В Лиллехаммере-1994, где белорусы также завоевали две серебряные медали, сборная заняла итоговое 15-е место .

Беларусь замкнула топ-20 общекомандного медального зачета на Играх в Нагано-1998, где были завоеваны 2 бронзовые награды.

В Турине-2006, где у белорусской сборной было серебро и бронзовая награда, она заняла 21-е место.

По одной награде каждого достоинства вернули команду Беларуси в топ-20 медального зачета на Играх в Ванкувере-2010. Тот олимпийский турнир белорусы завершили на 17-м месте.

Абсолютно лучшим за всю историю выступления на Олимпийских играх стало 8-е место в Сочи-2014, где Беларусь завоевала 6 наград – 5 золотых и 1 бронзовую.

На прошлых Играх в Пхенчхане-2018 два золота и одна серебряная награда позволили Беларуси стать 15-ми в медальном зачете.

Первое место в медальном зачете заняла Норвегия (14 золотых медалей), второе — Германия (10 золотых медалей), третье — США (8 золотых медалей).

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