Резников: Украина заранее приняла меры касаемо продолжения учений на территории Беларуси 20.02.2022, 17:06

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С каждым днем все больше людей будут осознавать, что Украина на самом деле защищает Европу.

Россия и Беларусь приняли решение продолжить совместные военные учения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такой шаг ожидаемым.

Об этом сообщает пресс-cлужба Министерства обороны Украины.

По словам Резникова, Украина заранее приняла соответствующие меры касаемо продолжения военных учений на территории Беларуси.

«С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы на самом деле защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях», - добавил украинский министр.

Напомним, Charter97.org писал о том, что президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко решили продолжить совместные военные учения после завершения «Союзного решимости-2022».

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