Белорусского дальнобойщика спасли с горящего парома у берегов Греции 1 20.02.2022, 17:13

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21-летний белорус пробыл на горящем судне 54 часа.

Власти Греции сообщили, что с горящего итальянского парома Euroferry Olympia был спасен белорус, являющийся водителем грузовика с литовскими номерами, пишет ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai.

Речь идет о 21-летнем белорусе, который пробыл на горящем судне 54 часа. Это один из 12 пропавших без вести после эвакуации 280 человек с загоревшегося в пятницу парома. Когда его спросили о других пассажирах, он сказал, что «слышал какие-то голоса», но это было давно. Спасенного доставили в больницу на острове Корфу в превентивных целях, состояние его здоровья не вызывает опасений.

По данным газеты ProtoThema, 21-летнего мужчину зовут Кирилл Кириленко, он водитель грузовика с литовскими номерами LOU 338. Греческие власти подтвердили, что его имя и фамилия были в списках пассажиров парома.

Напомним, паром Euroferry Olympia загорелся в пятницу утром примерно в 15 милях к северу от греческого острова Корфу на пути в итальянский Бриндизи. На борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Пассажиров оперативно эвакуировали в спасательных шлюпках на Корфу, никто серьезно не пострадал. По последним данным, были спасены 281 человек, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров. Горевший паром буксируют к острову Корфу.

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