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В Москве правозащитники вышли в пикеты против войны в Украине

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  • 20.02.2022, 17:24
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В Москве правозащитники вышли в пикеты против войны в Украине

Фотофакт.

В Москве на Пушкинской площади задержали нескольких правозащитников, которые вышли в одиночные пикеты против войны с Украиной. Среди них были Лев Пономарев, Михаил Кригер, Юрий Самодуров.

У пикетчиков были плакаты «Школы и больницы вместо бомб и снарядов», «Руки прочь от Украины», «Долой власть чекистов», «Россия, не трогай Украину», «Нет войне с Украиной», «Свободу украинским политзаключенным».

«Льву Александровичу 80 лет. Этот арест - настоящее позорище», - пишет глава штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.

Накануне на Красной площади в Москве задержали активиста Ивана Филюшина. Он с листком бумаги, на котором было написано «Нет войне», прошел от метро «Лубянка» до Красной площади, где его и задержали. На Филюшина составили протокол по статье о нарушении правил пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

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