Николай Сванидзе: Беларусь уже не суверенна

Николай Сванидзе: Беларусь уже не суверенна4
- 20.02.2022, 17:28
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Лукашенко стал вассалом Кремля.
В эфире «Эха Москвы» Николай Сванидзе, публицист и известный общественный деятель заявил, что Александр Лукашенко потерял свою самостоятельность, став вассалом Кремля.
По мнению Сванидзе, если Лукашенко обсуждает срок своего нелегитимного президентства «со старшим братом», значит он вассал:
– Понятно, кто старший брат, со старшим и большим братом – будет ли он дальше «президентом» Беларуси или какой-то другой пост, - резюмировал Сванидзе.