Грузинская телеведущая в прямом эфире поддержала Украину 20.02.2022, 17:37

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Телеведущая канала Mtavari Arkhi обратилась к украинцам на украинском языке.

Телеведущая грузинского канала Mtavari Arkhi Нино Хубутия во время эфира поддержала украинский народ перед угрозой вторжения России. Видео 20 февраля опубликовал в Facebook журналист «Голоса Америки» Остап Ярич.

Хубутия обратилась к украинцам на украинском языке.

«В этот тревожный час хочу высказать поддержку украинскому народу. Помним, что у нас есть общий враг и это Россия. Поэтому мы как никогда вместе и только вместе. Обязательно победим», – сказала журналистка.

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