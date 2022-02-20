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Грузинская телеведущая в прямом эфире поддержала Украину

  • 20.02.2022, 17:37
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Грузинская телеведущая в прямом эфире поддержала Украину

Телеведущая канала Mtavari Arkhi обратилась к украинцам на украинском языке.

Телеведущая грузинского канала Mtavari Arkhi Нино Хубутия во время эфира поддержала украинский народ перед угрозой вторжения России. Видео 20 февраля опубликовал в Facebook журналист «Голоса Америки» Остап Ярич.

Хубутия обратилась к украинцам на украинском языке.

«В этот тревожный час хочу высказать поддержку украинскому народу. Помним, что у нас есть общий враг и это Россия. Поэтому мы как никогда вместе и только вместе. Обязательно победим», – сказала журналистка.

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