БелЖД не в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам

БелЖД не в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам4
- 20.02.2022, 17:48
- 8,222
Белорусская железная дорога погрязла в долгах.
Белорусская железная дорога не в состоянии обеспечить выплату заработной платы своим сотрудникам.
Несмотря на высокий доход Белорусской железной дороги по основный деятельности, дорога не в состоянии обеспечить выплату заработной платы своим сотрудникам без привлечения кредитных денежных средств.
Это касается как управления, так и отделений БелЖД, включая их обособленные структурные подразделения (филиалы). Дополнительные соглашения к кредитным договорам на предоставление траншей для выплат заработной платы - заключаются каждый месяц.
В прикрепленном дополнительном соглашении к кредитному договору предоставляется транш в размере 646 281,49 рублей для выплаты заработной платы за август 2021 года работникам управления БелЖД.