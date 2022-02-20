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БелЖД не в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам

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  • 20.02.2022, 17:48
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БелЖД не в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам

Белорусская железная дорога погрязла в долгах.

Белорусская железная дорога не в состоянии обеспечить выплату заработной платы своим сотрудникам.

Несмотря на высокий доход Белорусской железной дороги по основный деятельности, дорога не в состоянии обеспечить выплату заработной платы своим сотрудникам без привлечения кредитных денежных средств.

Это касается как управления, так и отделений БелЖД, включая их обособленные структурные подразделения (филиалы). Дополнительные соглашения к кредитным договорам на предоставление траншей для выплат заработной платы - заключаются каждый месяц.

В прикрепленном дополнительном соглашении к кредитному договору предоставляется транш в размере 646 281,49 рублей для выплаты заработной платы за август 2021 года работникам управления БелЖД.

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