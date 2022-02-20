Госсекретарь США отреагировал на продолжение военных «учений» РФ и Беларуси

Госсекретарь США отреагировал на продолжение военных «учений» РФ и Беларуси16
- 20.02.2022, 18:06
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Энтони Блинкен взял слово «учения» в кавычки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сообщения о продолжении совместных военных учений России и Беларуси вызывают беспокойство и свидетельствуют о ранее озвученных им планах Кремля по вторжению в Украину.
Об этом сообщает CNN.
По словам Блинкена, это свидетельствует о сценарии, о котором он рассказал во время заседания Совбеза ООН на прошлой неделе: Россия пытается создать серию провокаций для оправдания агрессии против Украины.
«Мы наблюдали за этим последние несколько дней. Теперь они [Россия] оправдывают продолжение «учений», учений в кавычках, которые, говорили, сейчас завершатся; ситуацию на востоке Украины, которую они создали, продолжая наращивать напряженность», — подчеркнул госсекретарь США.
Он добавил, что все события в целом, включая «развертывающиеся на выходных операции под чужим флагом», свидетельствуют о том, что сценарий, который изложили США, «двигается вперед».