Белорусских блогеров обложили налогом 14 20.02.2022, 18:15

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Как платить налоги тем, кто зарабатывает на YouTube, в TikTok, Instagram, Facebook, Twitter.

В МНС объяснили нюансы налогообложения доходов физических лиц от создания и размещения контента в Интернете.

Налоговики отметили, что в настоящее время в Сети активно обсуждают этот вопрос, в частности, как платить налоги тем, кто зарабатывает на YouTube, в TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и других площадках, передает БелТА.

Как уточнили в МНС, все физические лица, получившие в 2021-м году доходы от такой деятельности (в том числе в виде дарения, пожертвований (донатов), от монетизации блога, размещения рекламы и иные доходы), должны не позже 31 марта 2022 года представить налоговую декларацию (расчет) о полученных доходах.

Подать документ можно в любой налоговый орган (независимо от места регистрации или места жительства).

Отметим, что накануне Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило блогерам и другим лицам, которые занимаются созданием, а также размещением контента в Интернете, о необходимости отчитаться о полученных в 2021 году доходах. В результате начались обсуждения в Сети, кому нужно платить этот налог и как.

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