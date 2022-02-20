Польша созывает спецзаседание ОБСЕ 1 20.02.2022, 18:53

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Это связано с обострением на Донбассе.

Польша инициирует проведение специального заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за обострения на Донбассе.

Об этом сообщил постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский.

«По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ», — написал он в Twitter.

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd — Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

Постпред отметил, что пригласил на внеочередное заседание специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

На фоне стягивания 150 тысяч российских солдат к границе Украины российские боевики на Донбассе 17 февраля резко увеличили количество обстрелов в сторону украинских позиций: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг впервые за продолжительное время совершил 60 обстрелов.

За минувшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз обстреляли украинские позиции, двое военных погибли.

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