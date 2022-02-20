Беларусь – мировой лидер по экспорту альтернативной икры 1 20.02.2022, 19:14

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На долю Беларуси приходится пятая часть всего мирового экспорта альтернативной икры.

Беларусь – лидер по экспорту альтернативной икры в мире. Речь идет об икре неосетровых рыб. На долю Беларуси в 2020 году приходилась пятая часть всего мирового экспорта альтернативной икры.

По данным проекта World's Top Exports, специализирующегося на отслеживании экспортных и импортных потоков во всем мире, в 2020 году Беларусь занимала первое место по поставкам альтернативной икры. На ее долю пришлось 20,2% всего мирового экспорта этого продукта. Впрочем, стоимостный показатель данных поставок был не слишком высокий – 61,8 млн долларов. Но и он выше, нежели у какой-либо другой страны в мире.

В 2020 году средняя мировая цена за единицу икры, изготовленной из икры неосетровых рыб, составляла 9 460 долларов США за тонну, что составляет всего 5,3% от средней мировой цены за единицу традиционной осетровой икры.

Средняя мировая цена за тонну альтернативной икры снизилась на 14,9% по сравнению со средним показателем в 11 112 долларов США за тонну в 2019 году. По данным World's Top Exports, белорусские экспортеры продавали этот товар за 5 934 доллара за тонну.

Топ-15 мировых экспортеров альтернативной икры:

Беларусь: 61,8 миллиона долларов США (20,2% экспорта альтернативной икры).

Китай: 50,9 миллиона долларов (16,7%)

Япония: 36,3 миллиона долларов (11,9%)

Германия: 32,1 миллиона долларов (10,5%)

Дания: 16,8 миллиона долларов (5,5%)

Казахстан: 15,8 миллиона долларов (5,2%)

США: 15 миллионов долларов (4,9%)

Россия: 13,3 миллиона долларов (4,4%)

Швеция: 12,1 миллиона долларов (4%)

Исландия: 10,2 миллиона долларов (3,4%)

Южная Корея: 4,8 миллиона долларов (1,6%)

Нидерланды: 4,3 миллиона долларов (1,4%)

Испания: 3,1 миллиона долларов (1%)

Франция: 2,83 миллиона долларов (0,9%)

Латвия: 2,79 миллиона долларов (0,9%)

В стоимостном выражении на указанные 15 основных стран-экспортеров приходится 92,4% неосетровой икры, экспортированной в 2020 году, пишет thinktanks.by.

Самыми быстрорастущими крупнейшими экспортерами нетрадиционной икры с 2019 по 2020 год были Казахстан (до 79,9%), Нидерланды (до 12,4%), Латвия (до 9,6%), Россия (до 5,9%), Китай (до 5,8%).

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