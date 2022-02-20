На Донбассе от разрыва снаряда погиб автор песни «Спите, братья мои» 20.02.2022, 19:21

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Антон Сидоров защищал Украину с первых дней войны, имея трех малолетних детей, оставался на службе.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб помощник начальника штаба – начальник разведки батальона 3-й механизированной бригады 30-й ОМБр, капитан Антон Сидоров. Военный защищал Украину с первых дней войны, имея трех малолетних детей, оставался на службе, передает «Зеркало недели».

Сидоров написал и исполнил с побратимом песню «Спите, братья мои», ставшую одним из самых сильных гимнов войны за независимость Украины.

Соболезнования семье героя выразил мэр Киева Виталий Кличко.

«Искренние соболезнования выражаю семье киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам. Без отца остались три дочери, самой молодой из которых всего полгода. Антон Сидоров запомнился побратимам достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящий защитник Украины. Светлая память Герою», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что город поможет семье погибшего. Поддержать семью Сидоровых призвали и украинские военные, волонтеры, журналисты.

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